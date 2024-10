Patronul care l-a plimbat pe Mutu cu mașinuța de golf, comparat cu Gigi Becali! Are o avere de 32 de miliarde de euro și va face teatru în stadion! Când îl va oferta pe „Fenomeno”?

Adrian Mutu a purtat un dialog despre vizita sa la Fiorentina. Alături de Horia Ivanovici la podcastul numit DON MUTU, „Briliantul” a vorbit despre patronul Fiorentinei, de renovarea stadionului din Firenze și comparația cu Gigi Becali.

Patronul Fiorentinei, o avere de 8 miliarde de euro

Adrian Mutu i-a aflat averea patronului Fiorentinei după un „search”pe wikipedia. Astfel, Rocco Commisso are în conturi în jur de 8 miliarde de euro, după cercetările făcute de Adrian Mutu. „Il Fenomeno” nu a știut cu exactitate toate afacerile pe care le are italianul.

„Păi, m-am uitat și eu pe wikipedia.. în jur de 8 miliarde avere. (n.r. cu ce se ocupă? Imobiliare?) Să ajungi la 8 miliarde cu imobiliare, imposibil. Părerea mea. Mai multe lucruri, vine de pe Wall-Street… Mediacom e a lui”, a declarat Adi Mutu în cadrul emisiunii tip podcast DON MUTU.

Imediat a fost făcută o paralelă cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Horia Ivanovici i-a adresat lui Mutu o întrebare despre cât de bogat este latifundiarul din Pipera. Fostul internațional nu a știut să răspundă. În viziunea moderatorului emisiunii, Gigi Becali ar avea cel puțin un miliard de euro avere.

Fiorentina nu l-a lăsat pe Commisso să facă stadion

. Daniele Prade a fost cel care l-a readus pe fostul atacant la echipa italiană pe care o iubește. În direct la , marcă exclusivă FANATIK, Adrian Mutu a dezvăluit planurile investitorului clubului „Viola” și de ce nu a fost lăsat să construiască un nou stadion.

„Gândește-te ca Rocco Comisso a vrut să facă, pe lângă baza asta, noul stadion al Fiorentinei și nu l-au lăsat. După ce a băgat 130 de milioane în bază. Consiliul județean și Primăria a spus că nu poți să faci că noi avem stadionul nostru istoric, iar Fiorentina nu se mută după stadionul ăsta, niciodată. “Bun, atunci lasă-mă să refac stadionul”. “Nu poți să faci nici lucrul ăsta, pentru că e monument istoric, e în formă de D” de la Ducele.. știi povestea.

Zice: Bun, atunci nu atingem structura, dar în interior îl modificăm. O modificare de 220 de milioane de euro. Acum au început să facă la ea, că se vede și la televizor”, a spus Adrian Mutu.

În plus, fostul fotbalist i-a comunicat lui Horia Ivanovici noutatea de care stadionul Artemio Franchi se va bucura. Arena din Firenze va fi dotată cu un teatru interior și cu mai multe noi utilități.

„Ce fac acuma. El fiind în formă de D, construiesc tribune noi în spatele porților pentru că era o distanță de vreo 20 și ceva de metri. Nu era chiar bine. Adică dacă aduci suporterii ăia, care sunt cam 20.000 sau 10.000, îi aduci acolo. Dar ce e interesant. Construcții ultramoderne, un turn făcut acolo la Firenze, n-are voie să fie atins ăla. Aduc tribunele, iar aici mai rămâne o tribună și aici rămâne o parte din tribună pe care nu poți să o atingi.

Și am zis: Păi și ce faceți aici? Practic aduc tribunele, iar aici, în astea fac teatru. Și niște săli din ăstea. O să acopere stadionul. Din tribune or să fie locurile și înăuntru fac un teatru. În spatele tribunei, sub tribună”, a adăugat Adi Mutu.

Comparația cu Gigi Becali

Așa cum a relatat Horia Ivanovici, Gigi Becali este cel mai bogat om din fotbal: „Despre Gigi Becali se spune că ar avea o avere la aproape un miliard. Am auzit o discuție zilele trecute că a ajuns undeva Gigi la un miliard. Bravo lui, munca lui, creierul lui, știi că e genial. Cică numai cash are în momentul de față Gigi 156 de milioane de euro.

Numai cash, la ora la care noi discutăm. Probabil e cel mai tare cash din România”, a spus Horia Ivanovici la DON MUTU, podcast pe care îl moderează.

Cei doi au ajuns la concluzia că în România nu se pot face lucrurile așa cum s-au făcut la Fiorentina. În principal, din cauza bugetelor. În opinia sa, Adrian Mutu crede că fiecare patron de fotbal român ar trebui să beneficieze de facilități pentru a atinge performanța.

Cu privire la dotările foarte scumpe de care alte echipe din străinătate beneficiază, Adrian Mutu a făcut următoarele declarații: „Rapidul lui Șucu face deja o bază. Gândește-te că la Rapid i-am zis și mi-a cumpărat tot așa, ca un fel de cadă. Are și scări și trepte, pentru recuperare cu apă rece. Ce am văzut și eu la Real Madrid și Milan că au. Și nu au doar una. Costă 47 de mii plus transportul, porbabil l-o fi dus în 60 de mii de euro”, a spus „Il Fenomeno”.

