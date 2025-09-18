Patronul clubului de noapte care a împrumutat PSD cu sume uriașe, chemat în instanță din cauza facturilor la energie electrică. Ce decizie s-a luat în dosarul lui Jean Sasu

Afaceristul Jean Sasu, patronul clubului NUBA, a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024, conform datelor adunate de organizația neguvernamentală Expert Forum. Astfel, Sasu, ca persoană fizică, a oferit un împrumut PSD de 500.000 lei, pe 3 iunie 2024, banii fiind primiți înapoi pe 31 ianuarie 2025. Sasu a mai dat sume importante, câte 1,6 milioane lei, prin două din firmele sale, Euphorich World SRL și ISC Estate SRL, banii fiind dați înapoi în aprilie 2025.

ENEL a emis o factură de aproximativ 8.000 lei

Și soția lui Sasu, Ana Maria, prin intermediul firmei Youth Essentials (unde deține 50% din acțiuni și e administrator), a virat 1,6 milioane de lei în conturile PSD, în octombrie 2024, înaintea alegerilor parlamentare, banii fiind primiți înapoi în aprilie 2025. petrecut pe 20 aprilie 2023, când a fost înjunghiat în zona feselor în fața localului Nuba Cafe din Dorobanți. Sasu a fost atacat de la spate de un bărbat cu șapcă și care a venit în fugă. Ulterior, s-a aflat că atacatorul era un mafiot de origine albaneză, Elis Rroshkodoli, care, un an mai târziu, a fost asasinat în orașul albanez Skhodra.

Numele lui Jean Sasu apare ca pârât într-un dosar înregistrat pe 28 septembrie 2021 la Judecătoria Sectorului 1, al cărui obiect este „cerere de valoare redusă”, reclamant figurând ENEL Energie Muntenia SA, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În dosar se arată că între ENEL și Jean Sasu a fost încheiat contractul de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici din ianuarie 2021, pentru locul de consum situat în București, sector 5. Anterior încheierii acestui contract, ENEL a emis pe numele lui Jean Sasu factura fiscală din 21.07.2020, în valoare de 7.891,93 lei, pentru o perioadă cuprinsă între 10.06.2020 și 07.07.2020.

Instanța a mai reținut că în cuprinsul facturii este indicat contractul din ianuarie 2020, care nu se regăsește la dosar. De asemenea, factura menționată este emisă pentru un consum de 13.241 kWh, aferent unui index vechi de 130 (autocitit) și a unui index nou de 13.371 (citit). Soluționând cererea, instanța a reținut incidența răspunderii civile contractuale. Pe 11 martie 2022, Judecătoria Sector 5 a respins cererea ENEL, dar compania a făcut apel, iar dosarul a ajuns la Tribunalul București. Noua instanță a menționat că, având în vedere că factura este emisă în baza unui contract diferit de cel aflat la dosar și a cărui acceptare de către consumatorul pârât, Jean Sasu, nu a fost dovedită, pentru un consum care evident excedă prin cantitatea foarte mare de Kwh în perioada 10.06.2020 – 07.07.2020, indicată în cuprinsul facturii, a apreciat că ENEL nu a făcut dovada unei creanțe certe.

Astfel, instanța a arătat că, dacă ENEL a înțeles să utilizeze procedura specială a cererii de valoare redusă, avea obligația să atașeze cererii de chemare în judecată toate înscrisurile necesare lămuririi raportului juridic, inclusiv facturile anterioare, pentru a se observa consumul prin compararea indexului din fiecare factură și în ce măsură acest consum a fost „regularizat”, urmare a emiterii facturii prezentate la dosar, acestea în condițiile în care contractul a fost schimbat și a existat o sesizare a consumatorului referitor la modalitatea de facturare. Cât timp creanța pretinsă nu îndeplinește condițiile de a fi certă, lichidă și exigibilă, acțiunea în pretenții a fost respinsă ca neîntemeiată.

ENEL a specificat că factura este de tip regularizare

În apelul solicitat de ENEL, compania a cerut schimbarea în tot a sentinţei civile în sensul admiterii cererii de chemare în judecată așa cum a fost formulată și obligarea lui Jean Sasu la plata cheltuielilor de judecată. În motivare, ENEL a susținut că între părți s-au derulat raporturi contractuale, lui Jean Sasu fiindu-i atribuit cod de client, în baza cărora ENEL a furnizat energie electrică către acesta, iar corelativ s-a născut obligaţia de plată a acestuia pentru serviciile de care a beneficiat, conform facturilor fiscale emise de către ENEL. Factura din 21.07.2020 este calculată pentru locul de consum din sector 1, Bucureşti, iar contractul de furnizare energie electrică este din ianuarie 2020.

ENEL a specificat că factura este de tip regularizare și este calculată pentru perioada 10.06.2020-07.07.2020, pe baza indexului transmis de către operatorul de distribuţie, conform fișei de citiri. Astfel, ENEL a dovedit creanţa pe care o deţine împotriva lui Jean Sasu, revenindu-i sarcina de a dovedi, potrivit art 249 CPC, că a executat propriile obligații. ENEL a arătat că și-a îndeplinit obligaţia de a livra energie electrică către Jean Sasu, acesta nu a achitat contravaloarea energiei electrice consumate, astfel cum reiese din facturile restante anexate la dosarul cauzei.

De asemenea, facturarea se face în baza indexului transmis de către operatorul zonal de distribuţie, iar în lipsa acestuia, a indexului transmis de către client. ENEL a precizat ca în situaţia în care Jean Sasu nu a transmis indexul către apelanta sau operatorul zonal de distribuţie, nu a procedat la transmiterea acestuia, ENEL a emis facturi de estimare pe numele lui Jean Sasu, urmând ca la primirea indexului să emită o factură de regularizare.

Jean Sasu a câștigat definitiv procesul cu ENEL

Instanța a menționat că, pe de altă parte, factura a cărei achitare se solicită este în valoare de 7.891,93 lei, aferentă perioadei cuprinse între 10.06.2020 – 07.07.2020, iar locul de consum este un imobil cu destinație de locuit. , în dovedirea căruia ENEL nu a înțeles să depună alte înscrisuri, respectiv facturi anterioare, pentru a se compara indexul aferent fiecărei facturi cu indexul facturii a cărei contravaloare se achită. Jean Sasu a arătat că a solicitat ENEL o verificare metrologică asupra contorului, iar reprezentanții săi au înlocuit contorul, însă nu i-au furnizat informații în legătură cu rezultatul verificării metrologice.

Examinând înscrisurile de la dosarul cauzei, tribunalul a reținut că factura din 21.07.2020 a fost emisă în baza contractului din ianuarie 2020, dar ENEL nu a înțeles să depună contractul respectiv, ci contractul din februarie 2019. În aceste condiții, în prezenta speță nu există suficiente elemente din care să rezulte că ENEL deține o creanță certă, factura nefiind emisă în baza unui contract valabil încheiat, iar factura în discuție nu a fost semnată de Jean Sasu, așa încât nu se poate considera nici că acesta și-ar fi însușit obligația de plată a contravalorii acesteia. Tribunalul a constatat, referitor la înscrisurile depuse de ENEL în dovedirea pretențiilor sale, că nu se regăsește o copie certificată a acestora, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Contractul și facturile depuse în apel au mențiunea „conform cu originalul”, dar se poate observa că ele reprezintă, de fapt, copii ale unor copii ale înscrisurilor, copii care nu au nicio putere doveditoare. Tribunalul a pus în vedere ENEL faptul că are obligația de a certifica pentru conformitate cu originalul înscrisurile depuse în dovedirea cererii de chemare în judecată, dar instanța de apel nu poate să treacă peste faptul că înscrisurile pe care ENEL își întemeiază pretențiile sunt toate depuse în copii ale altor copii, astfel încât din moment ce însăși apelanta reclamantă nu pare să-și fi asumat răspunderea privind conformitatea înscrisurilor cu originalele, tribunalul nu poate face el acest lucru. Pe 25 septembrie 2024, Tribunalul București a respins, ca nefondat, apelul formulat de ENEL.