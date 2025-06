Patronul clubului Expirat rupe tăcerea din pușcărie: “Sunt dependent! Sunt bolnav sau infractor?!”

Andrei Șoșa, patronul cunoscutului club Expirat, a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook, cu o zi înainte de procesul care i-ar putea schimba radical viața.

Patronul clubului Expirat, mesaj din spatele gratiilor: „Sunt bolnav sau infractor?”

Bărbatul se află în spatele gratiilor, după ce . Oamenii legii au descoperit asupra lui aproape 300 de comprimate de zolpidem. În mesajul pe care l-a postat cu ajutorul soției sale pe pagina personală de Facebook, Șoșa susține că este dependent de somnifere, însă nu a avut niciodată intenția de a le vinde.

„După cum cunoașteți, eu sunt la pușcărie. De fapt, se cheamă centru de reținere și arestare preventivă, dar e tot pușcărie. Sunt deja în a opta zi. Sunt arestat preventiv pentru că mi-am cumpărat somnifere de pe un site din Anglia. De aproximativ 5 ani sunt dependent de aceste somnifere. Sunt bolnav. Acuzațiile le cunoașteți. Povestea mea nu”, și-a început Șoșa mesajul postat pe Facebook.

Greșeala care îl costă scump în prezent

În postare, Andrei Șoșa explică faptul că stilul de viață al unui patron de club, cu nopți nedormite și stres continuu, l-a făcut să se lupte cu insomnia. Potrivit acestuia, în timpul pandemiei de coronavirus, medicul psihiatru i-a prescris zolpidem legal.

După tratamentul inițial, n-a mai mers la medic, dar a continuat să comande online. Pastilele, susține el, nu aveau niciun efect halucinogen, ci doar ajutau la somn. Mai mult, Șoșa a mai scris că a făcut o comandă mare pentru vară, fără să știe că încalcă legea.

„Nu am făcut rău nimănui și, în prostia mea, nici nu știam că fac ceva ilegal, deși eram convins că, pe termen lung, ce bag în mine, îmi poate afecta creierul. Sunt acuzat că și că aș fi deținut pastilele în vederea vânzării. Care ar fi logica? Veniturile mele, toate absolut legale, sunt mai mult decât suficiente pentru nevoile mele.

Cum aș fi putut să cumpăr din Anglia la un preț de 100 de ori mai mare decât cel pe care îl plătisem la o farmacie în România și să le dețin în vederea vânzării? Undeva e o fractură logică în acuzație. Sunt bolnav, nu infractor. Nu dați cu piatra, toți suntem dependenți de tot felul de chestii, cel mai banal fiind telefonul”, a mai scris bărbatul.

Speră să fie arestat la domiciliu

Andrei Șoșa și-a încheiat postarea explicând că vrea să se lupte cu dependența pe care o are și, în același timp, să sprijine campaniile de prevenție. Totodată, el a menționat că a refuzat orice tratament în arest, iar din această cauză a trecut printr-o terapie de sevraj.

„La început a fost cumplit. În primele 48 de ore, nu am dormit deloc, dar m-am așezat cât de cât. Mâncare corectă, sport cât mai mult și lipsa stimulilor (pentru că tot de aia mă caut prin buzunare m-au ajutat să fiu funcțional. A, și cărțile, am citit zilele astea cât n-am citit în ultimul an.

Mâine la 9:00 am proces, de la care sper că voi obține eliberarea din arest preventiv și plasarea în arest la domiciliu. Ar fi ideal pentru a urma un tratament corect. Sunt convins că voi avea nevoie de întâlniri dese cu un psiholog. Și îmi promit mie că nu voi renunța la sport și citit. Știu ce am de făcut.

Nu mă plâng de condițiile din arest, doar de vecinii mei de pat, celebrele ploșnițe cu care sunt infestate toate pușcăriile. Credeam că sunt povești din cărți și filme. Nu sunt. Am fost sincer cu anchetatorii încă de la început. Nu am ascuns și nu voi ascunde nimic, nici nu am ce. Voi merge pe calea recunoașterii vinovăției. Eu sunt optimist. Îmi doresc ca, cât mai curând, să-mi strâng soția și copilul în brațe. Sunt bolnav. Nu sunt infractor. Sunt tot eu, așa cum mă știți. O să fie bine!”, și-a încheiat bărbatul mesajul.