Patronul Craiovei pune tunurile pe Vassaras şi Barbu: „Am fost nişte proşti, dar nu poţi să îţi baţi joc de noi!”

Mihai Rotaru nu uită și nu iartă. Patronul Universității Craiova a dat de pământ cu Kyros Vassaras, președintele CCA, și cu Marian Barbu, „centralul” meciului de la Arad.

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, atacuri dure la adresa lui Vassaras și Barbu: „Fotbalul românesc nu e o jucărie”

Universitatea Craiova a început cu stângul sezonul 2025-2026. deși a condus-o pe UTA cu 3-0. Conducerea alb-albaștrilor a dat vina pe arbitraj pentru acest semieșec și

„Avem un penalty clar, la Baiaram, pe care Barbu nu îl dă. Să vă întreb, dacă era în afara careului, ce făceam? Noi nu aveam o lovitură liberă de la 16 metri și Baiaram avea galben. Poate mai lua unu și lua roșu. Ce a zis (n.r. – Barbu), ‘Lasă că oricum e în afara careului, îi dau galben’. Nu. A fost în careu și VAR-ul a întors.

După care, după ce, în urmă cu cinci luni, Vassaras a făcut conferință publică și le-a recomandat arbitrilor să nu mai dea penalty la astfel de faze, că a fost acea fază cu Musi, tot la Arad, pe toate canelele, tu, Barbu, vii și dai un penalty la o fază similară? Ok, noi am fost niște proști, dar nu a fost acel penalty. Nu îi băgai în joc. Poate mai dădeam un gol. Ai două decizii majore. Nouă nu ne dă penalty și îi dă galben lui Baiaram. Ok, a fost întors de VAR. Lor le dă penalty care nu fost. Judecați dumneavoastră și puneți-vă în locul nostru.

Fotbalul românesc și fotbalul privat nu e jucăria nimănui! Asta trebuie să înțeleagă toți oficialii. Nu suntem doar primării. Suntem și investitori privați. Nu poți să îți bați joc de noi. Nu poți să îți bați joc nici de primării, e adevărat. Dar lumea trebuie să înțeleagă că fotbalul nu e o jucărie. Presupune suporteri, dezamăgiri și un mod de viață pentru anumiți oameni. Respectă-i! Nu suntem doar primării.

Luați, vă rog, meciul din 2020, finala campionatului, noi cu CFR Cluj, și vă rog să îmi spuneți dacă a fost sau nu fault la portar la primul gol al CFR-ului. Și dacă a fost sau nu ofsaid la penalty-ul acordat pentru CFR la scorul de 1-1 sau 2-1.

(n.r. Horia Ivanovici: Practic vi s-a furat deja un titlu) În momentul în care tu ai faze judecate eronat. Fault asupra lui Acka, Vinicius, dacă nu mă înșel. Și ai ofsaid mare înainte să se dea penalty, atunci poți spune că un titlu ți-a fost luat. Nu vorbim de furat aici, vorbim de luat. Ai fost dezavantajat.

În momentul în care vii la prima etapă cu un arbitru care are suspiciuni sau a făcut greșeli mari împotriva Universității Craiova. Revenim la ultima. Al doilea galben la Ngezana și eliminare. Ultima, acum câteva luni de zile. Vine arbitru. Nu îți dă un penalty clar și dă galben pentru simulare și acordă un penalty pentru echipa adversă și e prima etapă, are o problemă. Nu mergem pe teoria conspirației, mergem pe teoria coincidențelor.

(n.r. Horia Ivanovici: În 2020, Vassaras și arbitri v-au confiscat un titlu?) Putea să se întâmple orice. Eu vorbesc de două faze majore, care au contribuit la rezultatul final. Nu vreau să vorbesc să mai ajung la comisii, am ajuns o dată și nu mai vreau. Trebuie să fiu extrem de atent”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Ei râd de noi și își dau coate, ‘Ia uite, mă, iar au trimis ăștia adresă…’”

În urma arbitrajului de la Arad, oltenii au amenințat, prin intermediul unei scrisori înaintate către CCA, că, dacă vor mai fi dezavantajați, jucătorii vor ieși pe teren cu banderole negre și cu mesajul „Interzis la titlu prin decizia președintelui CCA”.

„Bineînțeles, dacă vedem la nivel statistic că se repetă aceste greșeli împotriva noastră, atunci, sigur, noi o să ne apărăm. Noi, aici, dincolo de investiții, ne jucăm cu sentimentele a milioane de suporteri. Suporterii de fotbal. Că sunt ai noștri, că sunt ai CFR-ului, ai lui Dinamo, ai lui Rapid, noi trebuie să apărăm aceste sentimente. Și noi, atunci, vom sări. Nu neapărat pentru investițiile noastre, cât pentru comunitatea noastră de suporteri.

Cum putem să o facem? Am încercat să o facem delicat. La nivel deschis. Păi dacă ei râd de noi și își dau coate, ‘Ia uite, mă, iar au trimis ăștia adresă…’ Atunci avem o problemă”, a adăugat patronul Universității Craiova.