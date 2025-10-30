Patronul de 61 ani al Sănătății Cluj a marcat pe „Ion Oblemenco”! A rupt plasa de la „11 metri”. Video

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sănătatea Cluj, încheiat 4-1 pentru olteni, a marcat un moment special. Aurelian Ghișa, patronul de 61 ani al „virușilor verzi”, a intrat pe teren pe finalul meciului. Mai mult, după fluierul final, FANATIK l-a imortalizat când executa mai multe lovituri de la „11 metri”.

Cum a ajuns să joace Aurelian Ghișa, patronul de 61 ani al Sănătății Cluj, să joace cu Universitatea Craiova

În dimineața premergătoare jocului, FANATIK a aflat că Vasile Miriuță pregătește o surpriză pentru duelul cu Universitatea Craiova din Cupa României. Antrenorul a mărturisit că vrea să-i acorde câteva minute lui Aurelian Ghișa, patronul în vârstă de 61 ani al Sănătății Cluj.

„Există o posibilitate mare să-l vedem și pe domnul patron în teren. E patronul echipei, trebuie respectat la câte face pentru echipa asta. E și în formă, s-a antrenat toată săptămâna asta împreună cu noi. Sper să-l vedem pe final”,

Zis și făcut. În minutul 89, la scorul de 4-1 pentru elevii lui Mirel Rădoi, Aurelian Ghișa a fost introdus pe teren în locul lui Alexandru Pop, un atacant în vârstă de 32 de ani. Nu a fost primul meci din Cupa României pe care l-a bifat finanțatorul de la Sănătatea Cluj. În 2011, la 47 de ani, într-o partidă cu FCSB, a fost aruncat în luptă în minutul 80.

Aurelian Ghișa, încântat de modul în care a fost primit pe „Ion Oblemenco”

Aurelian Ghișa s-a bucurat din plin de experiența de pe „Ion Oblemenco”. Aplaudat de întregul stadion, medicul veterinar de profesie a ținut să le mulțumească oltenilor pentru primirea călduroasă.

„Am venit pe ‘Ion Oblemenco’ și ne-am bucurat de fotbal. Ăsta este cuvântul. Aici se trăiește fotbalul, publicul este minunat și am simțit și noi, ca echipă, încurajările suporterilor pentru Craiova. Pentru noi au fost încurajări pozitive, chiar dacă fanii erau alături de Universitatea.

Mă bucur mult că publicul a apreciat prezența mea aici. De asemenea, mă bucură și faptul că la vârsta asta sunt în continuare aici, în forță și capabil să duc câteva minute într-un meci oficial. Băieții mei se motivează destul de bine. Am jucat destul de bine în prima repriză, am avut și șansa de a marca, dar experiența Universiății și-a spus cuvântul, iar jucătorii noștri au cedat teren treptat”, a declarat Aurelian Ghișa, patronul Sănătății Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Patronul Sănătății Cluj, interviu de pe gazon pentru FANATIK după meciul din Cupa României cu Universitatea Craiova

Patronul de 61 ani al Sănătății Cluj, gol de la „11 metri” pe „Ion Oblemenco”

Înaintea jocului, dacă se va afla pe teren în momentul deciziei. Însă, cele 5 minute bifate nu i-au oferit ocazia să bată un penalty.

Așa că, la finalul partidei, FANATIK i-a oferit șansa să execute câteva lovituri de la „11 metri”, după ce stadionul „Ion Oblemenco” s-a golit. Dezinvolt și bucuros de tot ce i se întâmplă, Aurelian Ghișa a tras puternic către poartă în care Ilie Balaci, Sorin Cârțu sau Radion Cămătaru au marcat goluri istorice.