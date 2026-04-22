Patronul de la Ferma Dacilor e dator vândut. Ce sumă uriașă are de achitat Cornel Dinicu unui recuperator de credite și cum vrea să scape de plată

După incendiul de la Ferma Dacilor, din 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat 8 persoane, patronul Cornel Dinicu (54 de ani), a fost inculpat în dosarul în care e acuzat de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, fiind plasat în arest la domiciliu, apoi sub control judiciar. Acest dosar a fost înregistrat la Judecătoria Mizil de-abia pe 23 decembrie 2025, dar nu a fost stabilit încă primul termen din proces. Cornel Dinicu are mai multe probleme de natură financiară, printre care și falimentul firmei prin care se desfășoară activitatea de la Ferma Dacilor.

Cornel Dinicu a contractat un credit de aproape 200.000 franci elvețieni

Mai există, însă, un dosar înregistrat pe 14 mai 2025 la Judecătoria Sectorului 1, în care Cornel Dinicu a formulat contestație la executare, intimat figurând Eos Credit Funding Dac, companie specializată în recuperarea datoriilor. Dinicu a solicitat anularea titlului executoriu a contractului de credit din 15.07.2008 încheiat cu o bancă, anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 2038/2025, anularea încheierii de încuviințare a executării silite din data de 08.04.2025 a Judecătoriei Sectorului 1 București și anularea tuturor formelor și a actelor de executare emise în legătura cu titlul executoriu precizat.

Cornel Dinicu a arătat, conform datelor din dosar consultate de FANATIK, că a încheiat cu o bancă contractul de credit din 15.07.2008 pe o perioadă de 300 de luni, pentru suma de 190.400 CHF. El a menționat că a achitat o parte din ratele stabilite contractual, dar ulterior, din cauza unui impas financiar, nu a mai putut plăti creditul integral, iar banca a declarat întregul credit scadent anticipat, a reziliat contractul, a preluat bunul imobil și l-a executat silit. Conform documentelor emise de executorul judecătoresc, ar datora 1.056.007,13 lei, reprezentând debit principal și accesorii, dar și cheltuieli de executare de 20.086,48 lei.

Patronul Fermei Dacilor a arătat că, în privința debitelor accesorii și cheltuielilor de executare, nu i-a fost comunicat vreun document din care să reiasă ce reprezintă și modalitatea de calcul. În plus, nu a avut niciun fel de relație contractuală cu Eos Credit Funding Dac și nu are cunoștință de vreo cesiune de creanță. Cornel Dinicu a invocat excepția și a arătat că creditul a fost declarat scadent anticipat, iar termenul de prescripție curge cel mai târziu la momentul deschiderii dosarului inițial de executare (2008), astfel că creanța putea fi executată silit până în anul 2011. În continuare, a arătat că nu există o creanță certă, lichidă și exigibilă nici în ceea ce privește debitul principal și nici în privința cheltuielilor de executare.

El a menționat că nu a fost specificată modalitatea de calcul, că a achitat o parte din credit și că sumele menționate au fost doar afirmate, nu dovedite. În speță, ar fi trebuit depuse graficul de rambursare aplicabil raportului juridic de drept civil al părților, evidența plăților efectuate de către debitor, din care să rezulte data până la care a achitat debitorul sumele datorate conform graficului de rambursare asumat, respectiv data de la care a încetat debitorul plata sumelor datorate contractual, ori a plătit cu întârziere aceste sume, precum și data declarării scadentei anticipate a creditului, tabelul de calcul al accesoriilor care să conțină data de început a calculului, data până la care este realizat calculul, numărul de zile, procentul sau altă modalitate aplicată.

Patronul Fermei Dacilor a formulat contestație la executare în termenul legal

Instanța a specificat că, prin cererea de executare silită înregistrată în data de 3.04.2025, creditoarea EOS Credit Funding DAC a solicitat executarea silită a debitorului Cornel Dinicu în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit, pentru recuperarea sumei de 1.056.007,13 lei, din care 678.674 lei reprezentând debit principal și 377.333,13 lei reprezentând accesorii, fiind deschis dosarul de executare nr. 2038/2025. Prin încheierea din data de 8.04.2025, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București, s-a dispus încuviințarea executării silite împotriva debitorului Cornel Dinicu, în temeiul titlului executoriu anterior menționat, până la realizarea creanței în cuantum de 1.056.007,13 lei, reprezentând debit principal și accesorii, precum și a cheltuielilor de executare.

S-a arătat că, prin încheierea din data de 22.04.2025, executorul a stabilit cheltuieli de executare în valoare totală de 20.086,48 lei, din care: 15.860,07 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc cu TVA inclus, 20 lei taxă judiciară de timbru, 3 lei cheltuieli executor, 1.190 lei cu TVA inclus cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executorii silite (f. 127, vol. I). La data de 23.04.2025, executorul judecătoresc a emis somația de plată, prin care a pus în vedere debitorului să achite debitul în valoare de 1.076.093,61 lei, din care 1.056.007,13 lei reprezentând debit și 20.086,48 lei reprezentând cheltuieli de executare silită. Somația de plată, titlul executoriu, încheierea de încuviințare a executării silite şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare au fost comunicate debitorului la data de 30.04.2025, conform dovezii de înmânare existente în dosarul de executare.

Instanța a constatat că, în cauză, , invocând, în motivare, prescripția dreptului de a obține executarea silită, lipsa calității de creditoare a intimatei, lipsa titlului executoriu, necomunicarea cesiunii de creanță și lipsa caracterului cert, lichid și exigibil a creanței puse în executare. De asemenea, Cornel Dinicu a mai solicitat și cenzurarea cheltuielilor de executare. Instanța a reținut că, în speță, somația de plată, împreună cu titlul executoriu, încheierea de încuviințare a executării silite, încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare au fost comunicate debitorului în data de 30.04.2025, conform dovezii de înmânare din dosarul de executare. Prin urmare, termenul de 15 zile a început să curgă de la data de 30.04.2025 și s-a împlinit în data de 16.05.2025. În atare circumstanțe, constatând că contestația la executare a fost înregistrată pe rolul instanței în data de 14.05.2025, se reține că contestația a fost formulată cu respectarea termenului legal. Prin urmare, instanţa a arătat că va respinge excepția tardivității formulării contestației la executare, invocată de Eos Fuding Dac ca neîntemeiată.

Cornel Dinicu a fost executat silit de două ori

Instanța a constatat că o primă executare silită în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit a fost demarată în dosarul de executare silită, în care s-a dispus încetarea executării silite la data de 17.04.2024, reținându-se că executarea silită nu poate fi efectuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile ale debitorului. Referitor la încheierea de încetare a executării silite emisă în primul dosarul de executare, instanța a reținut că executarea silită încetează dacă nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri. Se poate cere reluarea executării silite, înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită. Având în vedere că, la data de 17.04.2024, a avut loc întreruperea termenului de prescripție, prin emiterea încheierii de încetare a executării, instanța reține că, la data de 03.04.2025, când a fost demarată executarea silită ce face obiectul cauzei, termenul de prescripție de 3 ani nu era împlinit, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Referitor la susținerile lui Cornel Dinicu, conform cărora termenul de prescripție de 3 ani a început să curgă din anul 2008 ori din data de 31.08.2011 (ultimul act de natură a întrerupe prescripția, în opinia debitorului, efectuat în primul dosar de executare), instanța a reținut că sunt neîntemeiate. Prin urmare, actele de executare întocmite în primul dosar de executare sunt apte să producă efectele juridice pe care legea i le recunoaște, respectiv efectul întreruptiv de prescripție, aceste aspecte neputând fi redeschise criticii în cadrul unui alt dosar de executare. Prin urmare, având în vedere că instituție bancară cu care a fost încheiat contractul de credit a transmis către cesionar creanța rezultată din contract, împreună cu toate accesoriile acesteia, instanţa constată că această operațiune nu afectează caracterul de titlu executoriu al contractului de credit, așa cum a reținut şi Înalta Curte de Casație şi Justiție. S-a arătat că, la data de 08.04.2016, banca creditoarea a precizat că suma actualizată datorată este de 177.087,66 CHF + 100 lei. Cu toate acestea, instanța nu poate lua în considerare această sumă, întrucât nu a fost preluată într-o încheiere ulterioară emisă de executorul judecătoresc, iar creditoarea nu a precizat cum anume a realizat actualizarea debitului.

Prin urmare, în lipsa altor date și înscrisuri doveditoare, instanța a specificat că va considera că banca deținea împotriva debitorului creanța în valoare de 161.705,8 CHF, astfel că doar această parte din creanță putea fi transmisă, mai departe, prin contractele de cesiune încheiate cu EOS Credit Funding DAC. În situația în care ulterior datei de 20.09.2012, creditorul ori cesionarii EOS Credit Funding DAC au procedat la actualizarea debitului, aceștia erau datori să indice, în concret, modul de calcul și criteriile pe care le-au avut în vedere, ceea ce nu este cazul în speță. Astfel, instanța a apreciat că actele din dosarul de executare sunt legale doar pentru recuperarea sumei de 161.705,8 CHF. Luând în considerare un cursul CHF – RON în data de 03.04.2025 (data formulării cererii de executare silită) de 5,2235, rezultă un debit în valoare de 844.670,24 lei. Raportat la aceste aspecte, instanța a reținut că actele de executare sunt nelegale pentru executarea diferenței în valoare de 211.336,89 lei (1.056.007,13 lei – 844.670,24 lei), urmând a fi anulate, în consecință, decizie care a fost luată de Judecătoria Sectorului 1 pe 20 februarie 2026. Atât Cornel Dinicu, cât și EOS Credit Funding DAC au formulat apel, dar nu a fost stabilit, încă, următorul termen din dosar.