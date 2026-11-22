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Marco Gherlinzoni este unul dintre cei mai vârstnici fotbaliști activi din lume! La 64 de ani, italianul continuă să evolueze pentru Vaccolino, o echipă din ligile inferioare ale fotbalului italian. În septembrie, a reușit să înscrie primul său gol după aproape șapte ani. Veteranul are în spate o carieră petrecută pe terenurile din provincia Ferrara, unde a ajuns inclusiv să joace împotriva propriilor fii. Pensionar de patru ani, Gherlinzoni nu se gândește deocamdată să agațe ghetele în cui.

Marco Gherlinzoni, fotbalist la 64 de ani! A marcat după aproape șapte ani

În provincia Ferrara, din nordul Italiei, Marco Gherlinzoni este un nume cunoscut în fotbalul amator. Italianul evoluează pentru Vaccolino, formație din Terza Categoria, unul dintre ultimele eșaloane ale fotbalului din Peninsulă. La 64 de ani, este căpitanul echipei și participă în continuare la antrenamente și meciuri oficiale.

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În septembrie 2026, veteranul a reușit să înscrie într-o partidă de Cupă împotriva celor de la Fiscaglia. Alessandro Bocchi a executat un corner, iar Gherlinzoni a trimis mingea cu capul în poartă, restabilind egalitatea la 1-1. Vaccolino a pierdut în cele din urmă cu 1-3, însă căpitanul a avut un motiv de bucurie. A fost primul său gol după aproape șapte ani!

A ajuns să joace împotriva propriilor fii! Fotbalul, o pasiune de familie

Marco Gherlinzoni are doi fii care i-au moștenit pasiunea pentru fotbal. Matteo, în vârstă de 35 de ani, evoluează la Pontelagoscuro, în timp ce Alex joacă pentru Amici di Stefano. De-a lungul anilor, cei trei au ajuns să se întâlnească inclusiv pe teren, în calitate de adversari.

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În perioada în care a evoluat la Dogato și Lagosanto, Gherlinzoni a jucat împotriva lui Alex și a avut chiar sarcina de a-l marca. Diferența de vârstă nu l-a împiedicat să țină pasul cu fotbaliști mult mai tineri. Italianul susține că se simte în continuare în formă și nu are de gând să renunțe prea curând la sportul pe care îl practică de o viață.

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Pensionar de patru ani, dar continuă să joace fotbal. Ce spune despre retragere

La 64 de ani, Marco Gherlinzoni este pensionar de patru ani, însă continuă să aibă un program care include antrenamente și meciuri oficiale. Într-un interviu acordat publicației La Nuova Ferrara, italianul a explicat că nu urmează o dietă specială și că pune longevitatea sa sportivă inclusiv pe seama geneticii. Veteranul recunoaște că nu mai are calitățile fizice din tinerețe, însă consideră că poate contribui în continuare la jocul echipei. Nici adversarii nu îl menajează, în ciuda diferenței de vârstă.

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„Secretul este, înainte de toate, dorința. Îmi place să mă antrenez, îmi place să joc și îmi place în continuare să merg la teren. Nu fac nimic special. Sunt pensionar de patru ani, mă simt bine și mănânc aproape orice. Probabil că există și o componentă genetică, dar, dacă nu ai dorință, nu poți continua atât de mulți ani. Iar eu încă am această dorință”, spunea acesta.

Un caz asemănător a avut loc și în fotbalul românesc. Pe 29 octombrie 2025, , patronul și președintele celor de la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren la vârsta de 61 de ani, în meciul cu Universitatea Craiova din grupele Cupei României. Vasile Miriuță l-a introdus în minutul 89 al partidei disputate pe stadionul „ ”, pierdută de clujeni cu 1-4. De profesie medic veterinar, Ghișă obișnuiește să se antreneze alături de jucătorii echipei sale și a declarat că nu intenționează să renunțe la fotbal.