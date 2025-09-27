Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă cu 100.000 de euro pentru nunta fiicei sale. Karina și Dragoș s-au căsătorit într-un loc spectaculos

Patronul din fotbalul românesc care a închiriat o insulă pentru nunta fiicei sale este chiar unul dintre frații Pavăl. Pentru cei care nu știu, frații Dedeman au făcut investiții masive și în sport, nu doar pe partea de bricolaj.

ADVERTISEMENT

Dragoș și Adrian Pavăl, implicați în fotbalul românesc

Dragoș și Adrian Pavăl dețin un adevărat imperiu și Au investit atât în domeniul imobiliar, conduc piața de bricolaj și de asemenea, s-au orientat și către domeniul farmaceutic.

În ultimii ani însă, iată că cei doi au devenit interesați și de fotbal. Astfel, frații Dedeman au pus bazele unei academii de fotbal fabuloase la Bacău. Tot ei au investit și în echipa FC Bacău de asemenea.

ADVERTISEMENT

Dragoș Pavăl dezvăluia la un moment dat că este interesată să revitalizeze fotbalul din Bacău. Totodată, acesta spera ca prin noua academie deschisă, tot mai mulți tineri să aibă șansa să se dezvolte.

“Dedeman este dedicat revitalizării fotbalului în orașul Bacău și în același timp susținerii aspirațiilor sportive ale tinerilor. Știm că orice construcție începe cu o fundație solidă, motiv pentru care am ales să sprijinim Academia Fotbal Club Bacău, axată pe dezvoltarea copiilor într-un mod profesionist, cu obiective de performanță bine definite.

ADVERTISEMENT

Ne bucurăm că deja începem să vedem roadele acestei investiții, rezultatele obținute până în prezent de echipele FC Bacău fiind mai mult decât promițătoare pentru un viitor plin de reușite notabile”, a declarat Dragoș Pavăl, președinte Dedeman, pentru .

ADVERTISEMENT

Patronul din fotbalul românesc a închiriat o insulă pentru nunta fiicei sale

Recent, Karina Pavăl, fiica unuia dintre frații Pavăl, a decis să se căsătorească. Tânăra și-a unit destinul cu Dragoș Iamandoiu, într-un cadru de vis, departe de ochii curioșilor. Și se pare că evenimentul nu a fost deloc unul ieftin.

Mai exact, pentru nuntă, patronul din fotbalul românesc a scos din buzunar nu mai puțin de 100.000 de euro. Evenimentul a fost unul organizat atent, iar invitații au ajuns cu vaporul pe Isola del Garda, o insulă de vis de pe lacul Garda.

ADVERTISEMENT

Insula unde a fost organizată nunta e una cu adevărat deosebită. Aici există o mulțime de plante exotice, dar și terase suspendate. Totodată, oaspeții s-au putut bucura de grădini formale, dar și de alte cadre de poveste.

Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu s-au căsătorit

Și se pare că ambii parteneri au fost atenți la detalii. Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu au avut două ținute care au atras atenția. Ea a optat pentru o rochie de mireasă din dantelă, cu design a temporal.

Deși rochia e una discretă, ea amintește de marile prințese. De cealaltă parte, soțul ei, Dragoș Iamandoiu, a optat pentru un sacou alb imaculat, pantaloni negri, papion negru. Și se pare că fericirea era vizibilă pe chipul ambilor parteneri, inclusiv al părinților.

Cu ce se ocupă Karina Pavăl

Amintim faptul că , s-a născut pe 3 septembrie 1993, în Bacău. Aceasta a studiat în străinătate, la Queen Mary University of London şi apoi la University of Cambridge.

A obținut un master în finanțe și în real estate. Iar deși mulți se gândeau că va rămâne în afară, aceasta s-a întors în România, iar în prezent se implică activ în afacerile familiei. De altfel tânăra este tot mai prezentă la negocierile la care ia parte tatăl său.