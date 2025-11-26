Sport

Patronul din fotbalul românesc e convins că Gigi Becali va da lovitura pe piața transferurilor: „Unul dintre cei mai buni din ultimii 15-20 de ani”

Gigi Becali e gata să facă transferuri la FCSB. Patronul unei echipe din România a auzit pe cine vrea să aducă omul de afaceri și anunță că va da lovitura.
Alex Bodnariu
26.11.2025 | 20:00
Patronul din fotbalul romanesc e convins ca Gigi Becali va da lovitura pe piata transferurilor Unul dintre cei mai buni din ultimii 1520 de ani
ULTIMA ORĂ
Vestea pe care Gigi Becali voia să o aude. Laude pentru transferul încercat de patronul FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Oficialii de la FCSB au anunțat în repetate rânduri că iarna aceasta se vor întări pe plan defensiv. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, pe lista lui Gigi Becali se află Andre Duarte. Adrian Mititelu, omul care l-a adus în România pe portughez în urmă cu mai multe sezoane, e convins că roș-albaștrii pot da lovitura cu acest transfer.

Andre Duarte poate ajunge la FCSB. Portughezul a impresionat la FC U Craiova

Andre Duarte a rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest și sunt șanse mari ca în iarnă să semneze cu campioana României. FCSB are probleme mari în compartimentul defensiv, iar fundașul portughez este deja familiar cu Superliga.

ADVERTISEMENT

În 2022, Andre Duarte ajungea în România la FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu. Fundașul a impresionat, iar un an mai târziu făcea pasul în fotbalul italian, la Reggiana. Ulterior a ajuns în Croația, la Osijek, și mai apoi în Ungaria, la Ujpest.

Ce spune Adrian Mititelu despre Andre Duarte, jucătorul dorit de FCSB

Adrian Mititelu e de părere că, dacă FCSB va ajunge la o înțelegere cu Andre Duarte, clubul din capitală ar da o lovitură colosală, întrucât portughezul, în opinia sa, este unul dintre cei mai buni fundași centrali care au jucat în România în ultimii ani.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor...
Digi24.ro
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan

„Este un super profesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În 2022/2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când...
Digisport.ro
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.

Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

ADVERTISEMENT

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu a mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de a anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a explicat Adrian Mititelu la Digi Sport.

Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar:...
Fanatik
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent”
FCSB – Puskas Akademia 1-2, în UEFA Youth League. Înfrângere pentru bucureșteni. Calificarea...
Fanatik
FCSB – Puskas Akademia 1-2, în UEFA Youth League. Înfrângere pentru bucureșteni. Calificarea se decide în Ungaria
Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu...
Fanatik
Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu am nicio îndoială!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!