Patronul din fotbalul românesc e convins că Gigi Becali va da lovitura pe piața transferurilor: „Unul dintre cei mai buni din ultimii 15-20 de ani”

ADVERTISEMENT

Oficialii de la FCSB au anunțat în repetate rânduri că iarna aceasta se vor întări pe plan defensiv. Adrian Mititelu, omul care l-a adus în România pe portughez în urmă cu mai multe sezoane, e convins că roș-albaștrii pot da lovitura cu acest transfer.

Andre Duarte poate ajunge la FCSB. Portughezul a impresionat la FC U Craiova

și sunt șanse mari ca în iarnă să semneze cu campioana României. FCSB are probleme mari în compartimentul defensiv, iar fundașul portughez este deja familiar cu Superliga.

ADVERTISEMENT

În 2022, Andre Duarte ajungea în România la FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu. Fundașul a impresionat, iar un an mai târziu făcea pasul în fotbalul italian, la Reggiana. Ulterior a ajuns în Croația, la Osijek, și mai apoi în Ungaria, la Ujpest.

Ce spune Adrian Mititelu despre Andre Duarte, jucătorul dorit de FCSB

Adrian Mititelu e de părere că, dacă FCSB va ajunge la o înțelegere cu Andre Duarte, clubul din capitală ar da o lovitură colosală, întrucât portughezul, în opinia sa, este unul dintre cei mai buni fundași centrali care au jucat în România în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

„Este un super profesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În 2022/2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

ADVERTISEMENT

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.

Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

ADVERTISEMENT

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu a mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de a anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a explicat Adrian Mititelu la t.