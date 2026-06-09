Patronul din Premier League, acuzat de șapte femei de exploatare sexuală: „Colecționez femei cum colecționează unii timbre”

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Un nou scandal în fotbalul englez, înaintea Cupei Mondiale. Patronul lui West Ham este acuzat că a exploatat sexual mai multe femei. Ce plângeri s-au făcut pe numele lui David Sullivan, dar și cum a răspuns acesta.

David Sullivan, patronul lui West Ham, acuzat de exploatare sexuală

, dar atenția s-a mutat către un scandal uriaș din Premier League. David Sullivan, patronul lui este subiectul principal într-o anchetă realizată de , care aduce în fața publicului un gaz grav. În vârstă de 77 de ani, afaceristul care se afla în conducerea lui West Ham din 2010 a plecat recent de la club după ce a fost acuzat de șapte femei de exploatare sexuală și comportament prădător.

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„Dacă mă lași să te f…, te transform într-una dintre fetele mele de pe copertă”, este mărturia unui tinere, care îl acuză: „Mi-a furat inocența. Ce mi-a făcut a declanșat o spirală care a durat mulți, foarte mulți ani”. În anii ‘80 și ‘90, el obișnuia să facă angajări la tabloidele sale Daily Sport și Sunday Sport. Totuși, metodele prin care își recruta angajatele nu era tocmai ortodox.

În ancheta realizată timp de doi ani de The Times și BBC Panorama, reiese că David Sullivan își chema viitoarele angajate la conacul său. Acolo, el profita de vârstele lor fragede și le șantaja și agresa sexual. Au existat 3 cazuri majore de-a lungul timpului în care numele său a fost implicat, dar nu a suportat consecințe: 2008 (arestat și interogat după ce a fost acuzat de atingeri sexuale fără consimțământul unei femei), 2021 (o nouă anchetă) și 2023 (multiple acuzații de infracțiuni sexuale).

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Ce spunea David Sullivan despre el în trecut

Galezul a fost coproprietar și președinte la Birmingham City în perioada 1993-2009. El a căpătat notorietate din industria filmelor pentru adulți, fiind supranumit „regele porno” în Marea Britanie și a acumulat o avere de 1,3 miliarde de euro. Potrivit , David Sullivan nu își ascundea trecutul aventuros atunci când vorbea despre sine însuși.

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„M-am culcat cu mii de femei. Sunt colecționar de femei. Le-am colecționat cum colecționează unii timbre. După o viață petrecută construind afaceri în industria pentru adulți, în care am întâlnit mii de femei, este din păcate inevitabil să fie un număr mic de acuzații de conduită necorespunzătoare împotriva mea. Neg categoric aceste acuzații”, spunea David Sullivan.