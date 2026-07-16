Patronul din SuperLiga a ajuns la capătul puterilor: „Nu putem să supraviețuim!”. Strigătul de disperare înaintea starului de sezon

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SuperLiga este pe cale să dea startul unui nou sezon competițional, însă . Unul dintre patronii din prima ligă s-a plâns de faptul că îi este tot mai greu să își susțină financiar clubul.

Laszlo Dioszegi, strigăt de disperare la Sepsi înainte de startul sezonului

după un sezon în eșalonul secund în care a luptat constant să promoveze. Deși , care ar urma să crească în cazul în care echipa lui Burcă îşi va îndeplini obiectivele, clubul îşi propune doar salvarea de la retrogradare.

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Recent, Laszlo Dioszegi a vorbit deschis despre problemele financiare ale echipei și despre cât de mult a afectat un singur an petrecut în Liga 2. „Foarte mult ne-a afectat Liga 2, după ce-am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii… Fără sprijin al unor investitori nu putem să supraviețuim!

Nu suntem ca alte echipe cu datorii de milioane de euro care merg mai departe… Nu vreau să cădem în capcana asta. Sperăm să aducem investitori… Eu singur nu pot să țin o echipă în Liga 1, nu mai am puterea financiară”, a spus patronul covăsnenilor într-o intervenție la

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Laszlo Dioszegi cere întăriri la Sepsi. Cu cine a discutat la Campionatul Mondial

Elveția a făcut instrucție cu Bosnia, în etapa a doua a grupelor de la CM 2026. El a transmis că perioada petrecută peste ocean i-a fost de folos, întrucât a discutat și cu investitori străini.

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„La Mondial am discutat cu trei oameni potenți care locuiesc în Canada și care vor să ne ajute. Avem nevoie de ajutor, mare, mare nevoie de bani! Trebuie să mergem mai departe și singur nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă”, a mai spus Laszlo Dioszegi, conform sursei precizate.

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