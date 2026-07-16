Sport

Patronul din SuperLiga a ajuns la capătul puterilor: „Nu putem să supraviețuim!”. Strigătul de disperare înaintea starului de sezon

Unul dintre patronii din SuperLiga și-a manifestat dezamăgirea față de faptul că nu mai poate susține echipa din cauza banilor. Cine s-a plâns de condițiile tot mai grele.
Mihai Dragomir
16.07.2026 | 17:18
Patronul din SuperLiga a ajuns la capatul puterilor Nu putem sa supravietuim Strigatul de disperare inaintea starului de sezon
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Clubul din SuperLiga are probleme cu banii. Patronul s-a plâns înaintea startului de sezon. Foto: Sport Pictures.
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SuperLiga este pe cale să dea startul unui nou sezon competițional, însă nu toate echipele privesc cu ochi buni viitorul. Unul dintre patronii din prima ligă s-a plâns de faptul că îi este tot mai greu să își susțină financiar clubul.

Laszlo Dioszegi, strigăt de disperare la Sepsi înainte de startul sezonului

Sepsi a revenit în SuperLiga după un sezon în eșalonul secund în care a luptat constant să promoveze. Deși FANATIK a aflat că formația covăsnenană va avea la dispoziţie un buget în jur de 6 milioane de euro pentru noul sezon, care ar urma să crească în cazul în care echipa lui Burcă îşi va îndeplini obiectivele, clubul îşi propune doar salvarea de la retrogradare.

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Recent, Laszlo Dioszegi a vorbit deschis despre problemele financiare ale echipei și despre cât de mult a afectat un singur an petrecut în Liga 2. „Foarte mult ne-a afectat Liga 2, după ce-am pierdut drepturile de televiziune, dar și unii sponsori. În momentul de față nu prea vin sponsorii… Fără sprijin al unor investitori nu putem să supraviețuim!

Nu suntem ca alte echipe cu datorii de milioane de euro care merg mai departe… Nu vreau să cădem în capcana asta. Sperăm să aducem investitori… Eu singur nu pot să țin o echipă în Liga 1, nu mai am puterea financiară”, a spus patronul covăsnenilor într-o intervenție la Radio Sfântu Gheorghe.

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Laszlo Dioszegi cere întăriri la Sepsi. Cu cine a discutat la Campionatul Mondial

Elveția a făcut instrucție cu Bosnia, în etapa a doua a grupelor de la CM 2026. La meciul de la Los Angeles a fost prezent și Laszlo Diosezi, care a făcut senzație prin apariția sa. El a transmis că perioada petrecută peste ocean i-a fost de folos, întrucât a discutat și cu investitori străini.

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„La Mondial am discutat cu trei oameni potenți care locuiesc în Canada și care vor să ne ajute. Avem nevoie de ajutor, mare, mare nevoie de bani! Trebuie să mergem mai departe și singur nu am puterea financiară să țin echipa în prima ligă”, a mai spus Laszlo Dioszegi, conform sursei precizate.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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