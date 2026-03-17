Patronul din SuperLiga anunță dezastrul pentru Mirel Rădoi și FCSB: „L-am văzut pe Gigi. Dacă pierd acolo, urmează sfârșitul”

ADVERTISEMENT

FCSB a debutat cu stângul în play-out-ul Superligii României, iar viitorul nu arată tocmai roz pentru campioană. Mirel Rădoi a obținut doar un egal la debut, 0-0 cu nou-promovata Metaloglobus. Valeriu Iftime, acționarul de la FC Botoșani, este de părere că roș-albaștrii nu au cum să aibă succes dacă strategia nu se schimbă din temelii.

În ultimele două sezoane, jucătorii de la FCSB au ridicat titlul în Superliga României. Totuși, în acest an, ceva s-a rupt. Performanțele au fost mai degrabă inexistente. Roș-albaștrii au ratat calificarea în play-off, primăvara europeană și sferturile de finală ale Cupei României, iar acum speră măcar la un loc în Conference League.

ADVERTISEMENT

însă misiunea antrenorului se anunță una foarte complicată. Jocul nu a funcționat în partida cu Metaloglobus. Fotbaliștii au părut în permanență lipsiți de ritm și de idei, iar fostul selecționer al naționalei este nevoit să găsească de urgență soluții.

, a vorbit pe larg despre situația de la FCSB. Omul de afaceri nu crede că Mirel Rădoi va avea mare succes la campioana României, întrucât va fi nevoit să lucreze cu Gigi Becali, iar latifundiarul din Pipera nu va putea rezista să nu se bage la echipă, deși a promis că îi va da mână liberă antrenorului.

ADVERTISEMENT

„Să lase el declarațiile astea și să trimită șampania. În momentul ăsta, declarațiile astea nu mai sunt ale lui. L-am văzut, e mai retras. Părerea mea e că nu se poate abține. Ferească Dumnezeu să îi bată UTA. Jihad iese. Relația naș-fin e desființată. Nu suportă el. Dacă, ferească Dumnezeu, bate UTA, atunci… așa cred eu. Urmează sfârșitul. Vin ei la Botoșani și e complicat rău. Eu aș vrea tare mult să câștigăm. Nu se poate abține el. Nici cu Hagi nu a putut. Așa e dumnealui.

ADVERTISEMENT

E mare risc. Fotbalul e foarte urmărit. Poate și eu mai fac niște declarații și după îmi pare rău. E prea multă trufie. Vorbești de baraj și tu nu îi bați pe Metaloglobus. Clubul ăla are nevoie de cu totul altceva. Nicăieri în lumea asta nu se face așa fotbalul. Atunci când e cumetrie, se termină în horă. Eu spun că se va sfârși rău. Nu are logică. Nu e un model mondial care să funcționeze așa.

Eu am fost singurul care a spus să schimbe antrenorul. E greu acum. Nu dau eu sfaturi, ăsta e punctul meu de vedere. Domnul Becali nu îi lasă în pace pe antrenori. Are el regulile lui. România, cu cea mai titrată echipă, are un asemenea comportament. Francezii ar râde dacă ar auzi așa ceva. Nici nu existăm în fotbal. De asta merge prost. Lumea aude de FCSB, aude de un patron care face de toate”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.