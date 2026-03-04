Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că s-a aflat, preț de mai bine de 20 de etape, în fruntea SuperLigii, FC Botoșani a avut un picaj teribil în 2026 și a ratat play-off-ul. După ratarea primelor șase locuri, Leo Grozavu a plătit cu despărțirea de echipă, iar Valeriu Iftime anunță că se vor produce schimbări.

Valeriu Iftime plătește salarii de 11.000 de euro la FC Botoșani

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a mărturisit că . Patronul FC Botoșani susține că nu e ok ca o parte din jucători să fie remunerată cu 11.000 de euro pe lună, însă randamentul să fie de play-out.

„Nu știu dacă vor fi jucători importanți la care vom renunța, nu e treaba mea. E clar că trebuie să înțelegem proiectul acesta. Nu poți să plătești un contract de 11.000 de euro pe lună și să nu stea la mine, nu există așa ceva! Sunt salarii de 11.000 de euro pe lună la FC Botoșani!”, a declarat Valeriu Iftime.

Robert Niță s-a alăturat discuției și și-a trimis aprecierile către patronul FC Botoșani: „Sunteți erou, domnule președinte! Pe lângă faptul că sunteți un foarte bun om de afaceri, cred că e o povară foarte grea și o mare responsabilitate față de oraș. Responsabilitatea asta costă câteva milioane de euro, indiferent de cum vă merg afacerile”.

, acolo unde se află în anturajul lui Ilie Bolojan: „Vă dați seama… Mai ales cu intrarea mea în politică, sunt alți 1.000 de proști care spun că lucrez cu statul. Nu, lucrez de 20 de ani, iar 70% din bani sunt străini, investiții, fonduri europene sau bani românești.

Primele 20 de firme din construcții din România au bani de la bugetul statului, într-un fel sau altul. Noi suntem în domeniul acesta, însă când auzi că eu sunt abonat la bugetul statului… Te scoate din fire, înnebunești!”.

Toată lumea joacă fotbal în Botoșani după ce echipa lui Iftime s-a menținut în SuperLiga

Robert Niță e de părere că funcția din PNL atrage oameni invidioși: „Funcția de la Consiliul Județean atrage și astfel de ‘binevoitori’”.

Valeriu Iftime susține că e dator să întoarcă comunității din Botoșani o parte din ce a câștigat și e mândru că toată lumea joacă acum fotbal: „Aoleu, câți am! Până la urmă nu m-a rugat nimeni să vin aici. Eu am fost prost, am intrat, dar acum trebuie să îmi fac treaba. Uneori mă macină treaba asta. Eu cred cu desăvârșire că există o menire a noastră, a celor pe care Dumnezeu i-a ajutat să facă bani, să întoarcem ceva înapoi comunității.

Sunt responsabil de copiii care vin la fotbal. Sunt mulți copii la echipele U12 care sunt senzaționali. Sunt copii care au crescut cu FC Botoșani în SuperLiga, e senzațional! Avem o elită teribil de bună. Avem vreo 3-4 foști fotbaliști care au acum academii de fotbal tot în Botoșani. Toți joacă acum fotbal în Botoșani!”.