Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Patronul din SuperLiga care a închis televizorul la 4-1 pentru Trnava cu Universitatea Craiova: “Nu mai voiam să văd! Îmi era frică”

Un patron de club din Superliga a dezvăluit că a suferit foarte mult pentru Universitatea Craiova la meciul retur cu Spartak Trnava din preliminariile Conference League
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 12:20
Patronul din SuperLiga care a inchis televizorul la 41 pentru Trnava cu Universitatea Craiova Nu mai voiam sa vad Imi era frica
EXCLUSIV FANATIK
Logo-ul Conference League alături de o imagine din meciul retur Spartak Trnava - Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a transmis că își dorește foarte mult ca toate echipele românești angrenate în continuare în preliminariile cupelor europene, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, să reușească să treacă mai departe și de fazele play-off-urilor din Europa League, respectiv Conference League.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime trăiește cu sufletul la gură aventurile europene ale echipelor din Superliga: „La Trnava – Craiova am închis televizorul la 4-1”

Pe de altă parte însă, finanțatorul de la FC Botoșani a mărturisit și că are o anumită temere din acest punct de vedere, bazată pe ce s-a întâmplat până acum cu adversarele de pe plan intern de-a lungul parcursurilor lor din actuala stagiune europeană.

În această notă, el chiar a dezvăluit că nu a avut puterea de a urmări și prelungirile de la returul dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova și că a aflat deznodământul abia a doua zi dimineață.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori enorm să câștige toate trei, mi-aș dori enorm, enorm, sincer, dar mă tem pentru că, din păcate, anul ăsta ne-au tăvălit toți. În afară de 3-0 de la Craiova și după aia s-au dus acolo și fugeau slovacii după ei. Am închis televizorul la 4-1, să știți. Să nu mă mai uit. De emoții și de frică că ne bat ăia, pe cuvântul meu.

Și după, dimineață așa m-am bucurat când am văzut că au mai dat două goluri. Bravo, mă, bravo vouă! Țin la olteni, că țin la Mirel Rădoi, mi se pare ambiția aia a lui și ar fi prima dată în istoria Craiovei, când în opinia mea sunt aliniate astrele ca ei să se bată la titlu.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Finanțatorul de la FC Botoșani îi vede pe olteni cu șanse mari la titlu în acest sezon

Craiova are și echipă bună, și antrenor extraordinar, și astea sunt ingredientele speciale. Și eu cred că Mihai Rotaru știe lucrul ăsta și de data asta chiar se vor bate la titlu. Dar să îi vedem în meciurile mari, să îi vedem cu FCSB. Pe Rapid o bat, cu FCSB e problemă. Are fotbaliști buni, e un lot bun, așa mi se pare mie.

ADVERTISEMENT
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul...
Digisport.ro
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez

Așa e, trebuie să le iau pulsul, să aibă un puls slab. Sper să îi obosească, să îi bată pe Bașakșehir și să vină să ia bătaie. Nu e problemă în campionat, sunt în grupele Conference League.

M-aș bucura enorm să fie în Conference League, dar m-aș bucura la fel de mult să ia o bătaie la Botoșani. Dacă semnează pentru asta, am prieteni foarte mulți prin mănăstiri pe aici, toți ne rugăm, facem un cor de rugăciuni și acatiste”, a spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT

Cum a trăit Valeriu Iftime meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova

De ce a plecat Abdallah de la Dinamo? ”Avea nevoie de mai multă...
Fanatik
De ce a plecat Abdallah de la Dinamo? ”Avea nevoie de mai multă atenție. Kopic l-a tratat prea profesionist”
Cristi Balaj, analiză dură pe arbitrajul din ultima etapă din SuperLiga: “Kovacs a...
Fanatik
Cristi Balaj, analiză dură pe arbitrajul din ultima etapă din SuperLiga: “Kovacs a fost impecabil, dar în alte meciuri au fost mari probleme!”
Gigi Becali, pus în gardă după transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „Nu...
Fanatik
Gigi Becali, pus în gardă după transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: „Nu pare a fi profesionalism. Pentru mine băiatul ăsta nu există”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!