Patronul din SuperLiga care a închis televizorul la 4-1 pentru Trnava cu Universitatea Craiova: “Nu mai voiam să văd! Îmi era frică”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a transmis că își dorește foarte mult ca toate echipele românești angrenate în continuare în preliminariile cupelor europene, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, să reușească să treacă mai departe și de fazele play-off-urilor din Europa League, respectiv Conference League.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime trăiește cu sufletul la gură aventurile europene ale echipelor din Superliga: „La Trnava – Craiova am închis televizorul la 4-1”

Pe de altă parte însă, finanțatorul de la FC Botoșani a mărturisit și că are o anumită temere din acest punct de vedere, bazată pe ce s-a întâmplat până acum cu adversarele de pe plan intern de-a lungul parcursurilor lor din actuala stagiune europeană.

În această notă, el chiar a dezvăluit că nu a avut puterea de a urmări și prelungirile de la și că a aflat deznodământul abia a doua zi dimineață.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori enorm să câștige toate trei, mi-aș dori enorm, enorm, sincer, dar mă tem pentru că, din păcate, anul ăsta ne-au tăvălit toți. În afară de 3-0 de la Craiova și după aia s-au dus acolo și fugeau slovacii după ei. Am închis televizorul la 4-1, să știți. Să nu mă mai uit. De emoții și de frică că ne bat ăia, pe cuvântul meu.

Și după, dimineață așa m-am bucurat când am văzut că au mai dat două goluri. Bravo, mă, bravo vouă! Țin la olteni, că țin la Mirel Rădoi, mi se pare ambiția aia a lui și ar fi prima dată în istoria Craiovei, când în opinia mea sunt aliniate astrele ca ei să se bată la titlu.

ADVERTISEMENT

Finanțatorul de la FC Botoșani îi vede pe olteni cu șanse mari la titlu în acest sezon

Craiova are și echipă bună, și antrenor extraordinar, și astea sunt ingredientele speciale. Și eu cred că Mihai Rotaru știe lucrul ăsta și de data asta chiar se vor bate la titlu. Dar să îi vedem în meciurile mari, să îi vedem cu FCSB. Pe Rapid o bat, cu FCSB e problemă. Are fotbaliști buni, e un lot bun, așa mi se pare mie.

ADVERTISEMENT

Așa e, trebuie să le iau pulsul, să aibă un puls slab. Sper să îi obosească, să îi bată pe Bașakșehir și să vină să ia bătaie. Nu e problemă în campionat, sunt în grupele Conference League.

M-aș bucura enorm să fie în Conference League, dar m-aș bucura la fel de mult să ia o bătaie la Botoșani. Dacă semnează pentru asta, am prieteni foarte mulți prin mănăstiri pe aici, toți ne rugăm, facem un cor de rugăciuni și acatiste”, a spus Valeriu Iftime FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT