Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”

Etapa cu numărul 6 din SuperLiga a ajuns la final, iar în cadrul acestei runde s-au petrecut mai multe rezultate surprize. La sfârșitul rundei, un patron a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a rămas profund impresionat de rezultatul obținut.

Valeriu Iftime, încântat de Anestis după CFR Cluj – FC Botoșani 3-3: „A fost peste portarul de la Real Madrid”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a recunoscut că ierarhia din acest moment nu r . Patronul de la , iar că portarul său a fost de nivelul lui Thibaut Courtois de la Real Madrid.

„(n.r. – Cum vi se pare clasamentul după primele 6 etape?) Nu cred că e de luat în seamă clasamentul de acum. Clasamentul de acum este o fotografie de după 6 etape, iar FCSB-ul nu este acolo.

Mă scuzați, dar FCSB-ului a luat bătaie de la Slobozia. Eu cred că se vor trezi cei de acolo. CFR Cluj nu e o echipă care să se trântească cu noi la 3-3. CFR Cluj așa cum a jucat alaltăieri, cu rezerve, putea să facă 5-0 cu noi.

„La mine a fost norocul prea mare! CFR putea să câștige cu 5-0”

Sunt jocuri și jocuri… Toți se corectează, își văd valorile și obiectivele. FCSB și CFR Cluj sunt echipe care se luptă la câștigarea campionatului. Nu era ca noi să luăm 5-0 la CFR?

Și FCSB s-a culcat pe o ureche pe final și Rapid a avut noroc. La mine norocul a fost prea mare! Anestis era mai bun decât portarul lui Real Madrid! A apărat tot, nu cred că poate să facă așa continuu”, a declarat Valeriu Iftime.

Marius Mitran a oferit o informație interesantă despre Giannis Anestis: „Vă dau o informație în premieră. Este singurul portar din istoria SuperLigii care intră în ‘Echipa Etapei’ luând 3 goluri”.

În aceeași idee, Valeriu Iftime a mărturisit că golurile primite au fost imparabile: „Așa spun și eu, golurile primite au fost imparabile. Dar la câte șuturi au fost la poarta noastră, 3 au fost imparabile, doar că 10 au fost parabile”.