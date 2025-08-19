Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”

Etapa cu numărul 6 din SuperLiga a adus mai multe surprize, iar aici enumerăm Rapid - FCSB 2-2 și CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Patronul unei formații s-a arătat uluit de norocul pe care l-a avut.
Iulian Stoica
19.08.2025 | 13:11
Patronul din SuperLiga care a reusit surpriza etapei discurs incredibil A fost norocul prea mare Portarul nostru a fost de Real Madrid
EXCLUSIV FANATIK
Patronul din SuperLiga care a reuşit surpriza etapei, discurs incredibil: “A fost norocul prea mare! Portarul nostru a fost de Real Madrid”. Sursa: sportpictures.eu

Etapa cu numărul 6 din SuperLiga a ajuns la final, iar în cadrul acestei runde s-au petrecut mai multe rezultate surprize. La sfârșitul rundei, un patron a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că a rămas profund impresionat de rezultatul obținut.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, încântat de Anestis după CFR Cluj – FC Botoșani 3-3: „A fost peste portarul de la Real Madrid”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a recunoscut că ierarhia din acest moment nu reflectă deloc modul în care va arăta clasamentul la final. Patronul de la FC Botoșani recunoaște că a avut un noroc imens în egalul obținut cu CFR Cluj, scor 3-3, iar că portarul său a fost de nivelul lui Thibaut Courtois de la Real Madrid.

„(n.r. – Cum vi se pare clasamentul după primele 6 etape?) Nu cred că e de luat în seamă clasamentul de acum. Clasamentul de acum este o fotografie de după 6 etape, iar FCSB-ul nu este acolo.

ADVERTISEMENT

Mă scuzați, dar FCSB-ului a luat bătaie de la Slobozia. Eu cred că se vor trezi cei de acolo. CFR Cluj nu e o echipă care să se trântească cu noi la 3-3. CFR Cluj așa cum a jucat alaltăieri, cu rezerve, putea să facă 5-0 cu noi.

„La mine a fost norocul prea mare! CFR putea să câștige cu 5-0”

Sunt jocuri și jocuri… Toți se corectează, își văd valorile și obiectivele. FCSB și CFR Cluj sunt echipe care se luptă la câștigarea campionatului. Nu era ca noi să luăm 5-0 la CFR?

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Și FCSB s-a culcat pe o ureche pe final și Rapid a avut noroc. La mine norocul a fost prea mare! Anestis era mai bun decât portarul lui Real Madrid! A apărat tot, nu cred că poate să facă așa continuu”, a declarat Valeriu Iftime.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunteți penibli". Laura Vicol a reacționat după ce a atras toate privirile la derby-ul Rapid - FCSB

Marius Mitran a oferit o informație interesantă despre Giannis Anestis: „Vă dau o informație în premieră. Este singurul portar din istoria SuperLigii care intră în ‘Echipa Etapei’ luând 3 goluri”.

ADVERTISEMENT

În aceeași idee, Valeriu Iftime a mărturisit că golurile primite au fost imparabile: „Așa spun și eu, golurile primite au fost imparabile. Dar la câte șuturi au fost la poarta noastră, 3 au fost imparabile, doar că 10 au fost parabile”.

Valeriu Iftime, impresionat profund de Giannis Anestis în CFR Cluj - FC Botoșani 3-3

Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Diagnostic crunt pentru jucătorul care a...
Fanatik
Accidentare horror în CS Dinamo – Steaua! Diagnostic crunt pentru jucătorul care a fost dus la spital cu ambulanţa. Update exclusiv
Oficialii Craiovei, bucuroşi după remiza din derby-ul Rapid – FCSB 2-2: “Le-am dat...
Fanatik
Oficialii Craiovei, bucuroşi după remiza din derby-ul Rapid – FCSB 2-2: “Le-am dat jucător să dea goluri!”
Preşedintele lui CFR Cluj confirmă negocierile cu Valencia pentru Louis Munteanu: “Sunt mai...
Fanatik
Preşedintele lui CFR Cluj confirmă negocierile cu Valencia pentru Louis Munteanu: “Sunt mai multe echipe interesate de transfer! Cred că va pleca”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac fără precedent în direct: 'Ăsta trebuia legat și luat de acasă! Echipă...
iamsport.ro
Atac fără precedent în direct: 'Ăsta trebuia legat și luat de acasă! Echipă făcută la eprubetă prin atelierele iredentismului, harnicul grețos de la LPF doarme'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!