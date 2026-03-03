Patronul din SuperLiga care se va duela cu FCSB în play out, anunț controversat. O să-i supere pe dinamoviști și rapidiști

FCSB a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul SuperLigii. Valeriu Iftime a vorbit despre insuccesul bucureștenilor și a făcut un anunț care va ridica semne de întrebare în rândul oamenilor din fotbalul românesc.
Componența play-off-ului și a play-out-ului din acest sezon de SuperLiga s-a stabilit din etapa 29, odată cu finalul confruntării de pe Arena Națională dintre Dinamo și FC Argeș.
Piteștenii au învins cu 1-0 și s-au calificat în primele 6, lăsând FCSB pe dinafara și fără vreo șansă de a accede și ea în play-off. Valeriu Iftime a spus că regretă faptul că bucureștenii vor juca în play-out.
„Cu FCSB, oricând e meci greu, acum depinde cum se poziționează. N-am scăpat de crocodil. Eu l-am trimis în altă parte, el vine la mine, ce să-i fac. Dacă schimbau antrenorul, erau pe locul 1. Nu știu ce să spun. Îmi pare rău că sunt în play-out. Pierde fotbalul mult!”, a spus inițial patronul lui FC Botoșani.
Ulterior, patronul moldovenilor a explicat motivul pentru care îi pare rău că FCSB nu va juca în play-off și în acest sezon. Iftime consideră că FCSB, oricât ar fi de disprețuită de anumiți suporteri, face bine fotbalului românesc prin publicul pe care îl aduce la meciuri.
„Orice echipă care joacă cu FCSB în zona asta de play-off, te uiți la meci. Dacă nu-i FCSB-ul, e o problemă. Chiar dacă unii înjură și spun că nu știu cine-i vrea în play-off și așa. FCSB-ul este o echipă care aduce spectatori, care aduce public. Iar acolo unde aduce public, tot fotbalul câștigă!”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.
FCSB și FC Botoșani se vor întâlni din nou în play-out, dar o singură dată. În acest sezon, meciurile dintre cele două s-au terminat cu goluri multe, iar spectacolul nu a lipsit. Iată scorurile înregistrate tur-retur: