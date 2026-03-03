Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Patronul din SuperLiga care se va duela cu FCSB în play out, anunț controversat. O să-i supere pe dinamoviști și rapidiști

Unul dintre patronii din SuperLiga regretă că FCSB nu s-a calificat în play-off și anunță dezastrul pentru fotbalul românesc. Ce a spus despre campioana României.
Mihai Dragomir
03.03.2026 | 13:19
Patronul din SuperLiga care se va duela cu FCSB in play out anunt controversat O sai supere pe dinamovisti si rapidisti
Patronul din SuperLiga care regretă faptul că FCSB nu s-a calificat în play-off. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a ratat pentru prima dată în istorie calificarea în play-off-ul SuperLigii. Valeriu Iftime a vorbit despre insuccesul bucureștenilor și a făcut un anunț care va ridica semne de întrebare în rândul oamenilor din fotbalul românesc.

Valeriu Iftime, anunț controversat despre FCSB după ce a ratat play-off-ul

Componența play-off-ului și a play-out-ului din acest sezon de SuperLiga s-a stabilit din etapa 29, odată cu finalul confruntării de pe Arena Națională dintre Dinamo și FC Argeș.

Piteștenii au învins cu 1-0 și s-au calificat în primele 6, lăsând FCSB pe dinafara și fără vreo șansă de a accede și ea în play-off. Valeriu Iftime a spus că regretă faptul că bucureștenii vor juca în play-out.

„Cu FCSB, oricând e meci greu, acum depinde cum se poziționează. N-am scăpat de crocodil. Eu l-am trimis în altă parte, el vine la mine, ce să-i fac. Dacă schimbau antrenorul, erau pe locul 1. Nu știu ce să spun. Îmi pare rău că sunt în play-out. Pierde fotbalul mult!”, a spus inițial patronul lui FC Botoșani.

De ce regretă Valeriu Iftime că FCSB nu s-a calificat în play-off, de fapt

Ulterior, patronul moldovenilor a explicat motivul pentru care îi pare rău că FCSB nu va juca în play-off și în acest sezon. Iftime consideră că FCSB, oricât ar fi de disprețuită de anumiți suporteri, face bine fotbalului românesc prin publicul pe care îl aduce la meciuri.

„Orice echipă care joacă cu FCSB în zona asta de play-off, te uiți la meci. Dacă nu-i FCSB-ul, e o problemă. Chiar dacă unii înjură și spun că nu știu cine-i vrea în play-off și așa. FCSB-ul este o echipă care aduce spectatori, care aduce public. Iar acolo unde aduce public, tot fotbalul câștigă!”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

Rezultatele directe dintre FCSB și FC Botoșani în acest sezon

FCSB și FC Botoșani se vor întâlni din nou în play-out, dar o singură dată. În acest sezon, meciurile dintre cele două s-au terminat cu goluri multe, iar spectacolul nu a lipsit. Iată scorurile înregistrate tur-retur:

  • FC Botoșani – FCSB 3-1 (19 septembrie 2025)
  • FCSB – FC Botoșani 2-1 (5 februarie 2026)

 

  • 30903 de spectatori a strâns cel mai mult FCSB la un meci din acest sezon de SuperLiga (FCSB – Rapid 2-1, 21 decembrie 2025)
