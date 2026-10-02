Sport

Patronul din SuperLiga, scenariu sumbru pentru Laurențiu Reghecampf: „După trei bătăi îl dă afară!”

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB nu este privită de toți ca un eveniment deosebit. Unul dintre patronii din SuperLiga a făcut deja o predicție nefericită pentru roș-albaștrii.
Mihai Dragomir
02.10.2026 | 19:48
Patronul din SuperLiga scenariu sumbru pentru Laurentiu Reghecampf Dupa trei batai il da afara
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Rivalul din SuperLiga i-a anunțat deja sfârșitul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
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Laurențiu Reghecampf a revenit pentru un al treilea mandat la FCSB. Însă acest eveniment nu îl sperie pe unul dintre rivalii bucureștenilor. Valeriu Iftime este convins de momentul care îi va decide soarta antrenorului român.

Valeriu Iftime anunță când va fi demis Laurențiu Reghecampf de la FCSB

Valeriu Iftime, cel care a explicat recent la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care FC Botoşani are interdicţie la transferuri, a vorbit despre situația rivalei FCSB. Echipa lui Gigi Becali va continua campionatul cu Laurențiu Reghecampf odată cu finalul pauzei competiționale, dar patronul formației moldave știe deja când se va încheia aventura tehnicianului român la fosta campioană.

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„(n.r. Becali a declarat că FCSB va urca pe primul loc, după 10 meciuri) Să fim serioși… După trei bătăi îl dă afară și pe Reghecampf. Acolo, cât timp dumnealui nu-și vine în fire și nu aduce specialiști, nu se întâmplă nimic. Vine Reghecampf și urcă pe primul loc după 10 etape…. E foarte greu, este o declarație războinică, ca de obicei, iar noi căscăm gura. Ce a spus domnul Becali, dar pare că nu știe atât de mult fotbal, dacă ne uităm cât a investit și ce a făcut echipa. Domnul Becali nu se va retrage, așa a spus și cu Rădoi și apoi a plecat după câteva meciuri”, a spus inițial Valeriu Iftime.

Valeriu Iftime a prezis deja ce face FCSB după reluarea campionatului

Primul meci al FCSB-ului la reluarea campionatului va fi și primul oficial sub comanda lui „Reghe”. Va urma apoi un duel cu FC Voluntari, iar Valeriu Iftime este convins de faptul că „roș-albaștrii” le vor pierde pe amândouă. „Pierde acum două meciuri la rând și gata. Cu cine joacă acum? (n.r. Oțelul, Voluntari și Rapid) Aoleu (n.r. râde). Are deja două eșecuri.

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Joacă la Galați? Dacă se joacă la București e altceva, dar la Galați e greu. Durează timp și nici Reghecampf nu este inventatorul fotbalului. Este un antrenor bun, dar nu a ajuns în vreun campionat de top din Europa. Asta e viața. Să fie sănătoși, să le meargă, dar eu nu cred”, a mai spus Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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