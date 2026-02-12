Patronul FCSB a avut un singur remarcat după meciul cu Universitatea Craiova: „Mi-a plăcut!” Ce se întâmplă cu Dawa

ADVERTISEMENT

FCSB a părăsit Cupa României Betano după remiza înregistrată pe terenul Universității Craiova, 2-2, în ultima etapă a grupei B. Gigi Becali a scos în evidență prestația lui Andre Duarte, iar patronul de la FCSB a vorbit și despre situația lui Joyskim Dawa, care a încheiat meciul pe teren deși a acuzat o problemă medicală.

Care a fost singurul jucător de la FCSB remarcat de Gigi Becali după 2-2 cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a vorbit în termeni pozitivi despre Andre Duarte, fotbalistul transferat de FCSB în această iarnă, iar patronul campioanei a dezvăluit că Joyskim Dawa are în continuare probleme la genunchi. „Nu poți să vorbești de jucători când ei nu au relații de joc între ei. Dacă vrei, pot să spun de Duarte că mi-a plăcut.

Dawa, săracul, are niște probleme la genunchi și trebuie să-i scoată niște lichid de acolo. El nu a vrut, a zis că mai stă până la final, aveam și noi nevoie. Asta este treaba. O să vină Graovac, o să mai poată juca Lixandru, o să vină și Arad la mijlocul terenului.

Asta este o problemă pe care o s-o rezolvăm noi. Nu vreau să spun care este cea mai mare problemă a noastră la momentul ăsta pentru că o speculează ei. Dawa nu mai are aceeași mobilitate. El avea viteză, nu vezi că nu mai poate să alerge cum o făcea el?”, a spus Gigi Becali la . .

Joyskim Dawa, perioadă cumplită după accidentare

Joyskim Dawa s-a accidentat în martie 2025, într-un meci al echipei naționale, iar fundașul camerunez a lipsit de pe gazon timp de aproape 10 luni. Într-un , africanul a vorbit despre perioada foarte dificilă prin care a trecut. „Cel mai rău a fost să văd meciurile la televizor sau în tribună.

Dar accidentările fac parte din cariera unui jucător şi sper să fie ultima dată când se întâmplă. Au fost cele mai dificile luni din viaţa mea şi mulţumită lui Dumnezeu totul este bine acum”, afirma Dawa. a fost cea de-a patra în care Dawa a evoluat în acest an.