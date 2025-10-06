Sport

Gigi Becali a remarcat un fotbalist de la Universitatea Craiova: „E fotbalist!”. Săgeţi către finul Rădoi: „Cum eşti, mă, mulţumit?”. Cisotti, „de pe altă planetă”

Gigi Becali a fost fericit după victoria FCSB-ului cu Universitatea Craiova. Patronul roş-albaştrilor l-a remarcat pe Nsimba de la oaspeţi şi a trimis săgeţi către Rădoi.
Marian Popovici
06.10.2025 | 08:30
Patronul FCSB a remarcat un fotbalist de la Universitatea Craiova: "E fotbalist!". Săgeţi către "finul" Rădoi: "Cum eşti, mă, mulţumit?". SUrsa: sportpictures.eu

FCSB a câştigat cu 1-0 derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana României a tranşat disputa prin golul marcat de Tănase din lovitură de pedeapsă şi se apropie la 5 puncte de play-off.

Gigi Becali a remarcat un fotbalist de la Universitatea Craiova după meciul direct: „E fotbalist!”

Gigi Becali a remarcat un jucător al oaspeţilor, spunând despre Nsimba că este fotbalist. Patronul FCSB a trimis săgeţi către „finul” Rădoi, după ce antrenorul oltenilor a declarat că echipa sa a dominat tot meciul şi e mulţumit de atitudinea arătată:

„E fotbalist. E mai fotbalist decât… Nu mai spun mai mult, gata. Se ia după mine finul după aia. Nu mai zic. (n.r. Despre Rădoi) Am văzut că zicea după meci că e mulțumit, nu știu ce.

Cum ești, bă, mulțumit? (n.r. râde). El de-aia e tare în gură, sunt la 11 puncte de noi. A pierdut un meci, mare lucru, ce? Normal că își permite”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali, impresionat de Cisotti: „E de pe altă planetă!”

De la FCSB, Gigi Becali l-a remarcat pe Juri Cisotti, spunând că italianul este extraordinar la duelurile câştigate în bandă. În ceea ce îl priveşte pe Stoian, patronul FCSB susţine că e jucătorul care a câştigat meciul:

„În prima repriză nu mi-a plăcut de el, că pierdea dueluri. Nici de el, nici de Șut, nici de Olaru, nici de Bîrligea. În a doua repriză mi-a plăcut. Cisotti e de pe altă planetă.

Aveam nevoie să câștigăm dueluri în benzi, Cisotti o face extraordinar. Stoian a câștigat meciul. E atacant, caută mingea, el a câștigat meciul, primul 11 l-a scos, e fotbalist, e inteligent”, a spus Becali.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
