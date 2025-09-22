Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”

, după ce în primele 10 etape a acumulat doar 7 puncte!! Mai multe voci au criticat strategia și jocul campioanei, printre care și un apreciat comentator TV, iar patronul Gigi Becali nu a putut rămâne indiferent și a reacționat public.

Comentatorul TV care l-a scos din sărite pe Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali s-a apărat după atacul lui Emil Grădinescu la adresa sa. a vorbit doar un minut cu televiziunile în seara de după înfrângerea cu FC Botoșani și a aflat ce a comentat cunoscutul om de televiziune. Omul de afaceri a amintit de performanțele obținute la cârma campioanei, dar și de faptul că s-a lăudat după ultimul titlu câștigat.

„Radu Naum, chiar și Vali Moraru… Ei își fac meseria! Dar am văzut în partea cealaltă (n.r. – la un alt post TV)… Ei doi își fac meseria, e normal să mă mai atace puțin, că sunt jurnaliști, că altfel nu se uită lumea.

(n.r. Horia Ivanovici: Eu chiar nu cred că Radu Naum se bucură de forma FCSB-ului…) Eu așa cred! Tot din cauza mea se bucură ei, că eu sunt vinovatul, ci nu ei. Se bucură că sunt eu rău, că eu mă mândresc când spun că fac și dreg.

L-am văzut pe unul Cosmescu, parcă (n.r. – patronul FCSB se referea de fapt la EMIL GRĂDINESCU), cred că omul nu este sănătos. Băi, nebunuleee… înțeleg, îți faci meseria, dar așa ceva nu am mai văzut! Spunea că eu sunt vinovat de toate! Horia, nu am doar două campionate, sunt numărul 1 din Europa la calificări din preliminarii!

Așa spune toată lumea, că fără banii mei nu era fotbalul românesc acolo unde este acum. Tot ce s-a întâmplat a fost tot din vina mea! Să ne amintim de declarația mea de mândrie, când am spus că anul acesta nu ne prezentăm primele 10 etape. Dacă facem socoteala, mai bine nu mă prezentam! Dinamo, FC Argeș, Botoșani sunt în fața mea… Dacă nu mă prezentam, ele aveau -3 puncte acum”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Declarații acide Emil Grădinescu împotriva lui Gigi Becali: “Faci Ce Spune Becali, el este în toate! Ce să facă Charalambous?!”

În urma victoriei suprinzătoare a Botoșaniului, Emil Grădinescu, comentatorul Prima Sport, a transmis public că forma slabă a FCSB-ului vine din cauza implicării lui Gigi Becali la echipă, Elias Charalambous neavând autoritate completă asupra a ceea ce se întâmplă în vestiar. Comentatorul sportiv a citit și câteva mesaje din partea suporterilor, o parte dintre fani blamându-l pe patronul roș-albaștrilor.

„Asta e cauza, faptul că nu e condusă de cine trebuie. Da (n.r. – din cauza lui Gigi Becali). Nu te ajută cu absolut nimic (n.r. – schimbarea de antrenor). Nu are ce să se întâmple cu Charalambous. Că e Charalambous, că e… şi eu pot să mă duc acolo, dar nu mă duc. Eu, nu. Se poate duce oricine, că e acelaşi lucru. Va fi doar o rotiţă, o curea de transmisie, care va transmite ordinele, că ăsta e cuvântul preferat. Dacă te duci şi discuţi cu el (n.r. – cu Gigi Becali), nu cred că…

Ne învârtim în jurul cozii. Antrenorul trebuie să stea la antrenamente, să stea să vadă ce se întâmplă, cum se simt jucătorii, să organizeze apărarea, atacul şi el să decidă echipa. El degeaba face lucrurile astea, când află că trebuie să joace ăla, că ăla trebuie mutat în dreapta.

Mesaj emoționant de la un fan FCSB:”Băi, n-am mai plâns aşa de când mi-am pierdut sora în luptă cu cancerul”

Gigi Becali este în toate. Clubul se cheamă ‘Faci Ce Spune Becali’. Becali dă ordine, aşa spune el, Becali răspunde pentru tot. Peluza Nord ce să-i spună lui Becali? Indiferent de ce-i spui, el face ce vrea el.

Eu sunt acum vocea suporterilor care-mi scriu. De exemplu: ‘Băi, n-am mai plâns aşa de când mi-am pierdut sora în luptă cu cancerul’, ‘Băi, mi-a luat bucuria escrocul ăsta, bucuria fotbalului. Sunt terminat că sunt contemporan…’ şi nu mai zic cu cine, că sunt cuvinte… Gândeşte-te, domnule patron, câţi oameni sunt nefericiţi, în momentul de faţă, şi câţi oameni au anumite sentimente faţă de domnia dumitale”, a spus Emil Grădinescu, conform