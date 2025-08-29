Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia mică a lor. Cum să fiu pe acelaşi calapod?!”

Gigi Becali, show total după calificarea FCSB-ului în Europa League. Ce spune omul de afaceri despre Universitatea Craiova.
Alex Bodnariu
29.08.2025 | 13:29
Patronul FCSB ironii dupa calificarea Universitatii Craiova in cupele europene In istoria aia mica a lor Cum sa fiu pe acelasi calapod
EXCLUSIV FANATIK
Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “Ce, noi facem conferinţe? Cum să fiu pe acelaşi calapod?!”

Gigi Becali e în extaz după calificarea obținută de campioana României în Europa League. Omul de afaceri s-a ținut de ironii. Patronul campioanei României a glumit pe seama Universității Craiova, care va juca într-o competiție cu un nivel ceva mai scăzut.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, doar un zâmbet după FCSB – Aberdeen 3-0

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că seara de 28 august a fost una cu adevărat specială. FCSB a câștigat procesul la TAS cu Al Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman, iar clubul va încasa în perioada următoare peste 6 milioane de euro de la șeici.

Bucuria cea mai mare rămâne însă calificarea pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League. FCSB a arătat excelent pe Arena Națională în fața scoțienilor de la Aberdeen, iar acum fanii așteaptă cu sufletul la gură tragerea la sorți. Echipe de top din Europa pot să vină la București în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Păi, cum adică? Să merg eu în Conference?”

Gigi Becali, în stilul său caracteristic, nu s-a abținut și i-a înțepat ușor pe rivalii de la Universitatea Craiova, care vor juca în acest sezon în Conference League. Omul de afaceri a dat de înțeles că nu voia, sub niciun motiv, să fie la același nivel cu oltenii.

„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.

ADVERTISEMENT
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat...
Digi24.ro
Copil de 3 ani, ucis în bătaie de tatăl vitreg. Bărbatul s-a baricadat în casă și amenința că-și va ucide și celălalt fiu

Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?”, a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, a doua zi după meciul cu Aberdeen, în direct și în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Marius Șumudică, replică de milioane după ce a fost ironizat de Mihai Rotaru:...
Fanatik
Marius Șumudică, replică de milioane după ce a fost ironizat de Mihai Rotaru: “Ca să le meargă bine, o să spun că nu ies din grupă”
Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul...
Fanatik
Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: “Nu vine fotbalistul la mine, că nu e debandadă!”
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 29 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut...
iamsport.ro
Incredibil! Antrenorul lui Basaksehir a discreditat-o pe Universitatea Craiova. Declarațiile care au apărut în Turcia
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!