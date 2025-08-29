Patronul FCSB, ironii după calificarea Universităţii Craiova în cupele europene: “În istoria aia mică a lor. Cum să fiu pe acelaşi calapod?!”

Gigi Becali e în extaz după calificarea obținută de campioana României în Europa League. Omul de afaceri s-a ținut de ironii. Patronul campioanei României a glumit pe seama Universității Craiova, care va juca într-o competiție cu un nivel ceva mai scăzut.

Gigi Becali, doar un zâmbet după FCSB – Aberdeen 3-0

Latifundiarul din Pipera a mărturisit că seara de 28 august a fost una cu adevărat specială. , iar clubul va încasa în perioada următoare peste 6 milioane de euro de la șeici.

Bucuria cea mai mare rămâne însă calificarea pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League. FCSB a arătat excelent pe Arena Națională în fața scoțienilor de la Aberdeen, iar acum fanii așteaptă cu sufletul la gură tragerea la sorți. Echipe de top din Europa pot să vină la București în acest sezon.

Gigi Becali: „Păi, cum adică? Să merg eu în Conference?”

care vor juca în acest sezon în Conference League. Omul de afaceri a dat de înțeles că nu voia, sub niciun motiv, să fie la același nivel cu oltenii.

„Este una dintre cele mai frumoase seri, pentru că s-au acumulat două lucruri: problema cu banii de pe urma lui Coman și calificarea. A fost fără emoții: 3-0, fără probleme. Au avut și eliminare. Craiova era deja calificată.

Păi, cum adică? Să fiu eu pe același calapod cu Craiova? Să merg eu în Conference? Păi ce facem, conferințe? Mă duc eu în Conference? Mă ducea în istoria aia mică a lor. Ba! Eu țintesc sus. Cum să fiu pe același calapod cu ei?”, a declarat Gigi Becali, patronul de la FCSB, a doua zi după meciul cu Aberdeen, în direct și în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.