Patronul FCSB l-a făcut praf pe Tavi Popescu după derby-ul cu Dinamo: „Am vrut să îl schimb, dar mi-a zis Meme că nu avem cu cine”

FCSB și-a dezamăgit fanii în derby-ul cu Dinamo, deși nu a pierdut partida de pe Arena Națională. Meciul a fost lipsit de ocazii, iar campioana României a părut lipsită de idei ofensive. Octavian Popescu a fost unul dintre jucătorii criticați aspru de Gigi Becali la finalul partidei.

Octavian Popescu, ținta criticilor lui Gigi Becali: „Voiam să-l scot în minutul 75”

Octavian Popescu a fost una dintre marile speranțe de la FCSB și unul dintre preferații patronului Gigi Becali. „Perla” campioanei avea prestații fabuloase la 18 ani, însă 5 ani mai târziu el nu se mai regăsește în tricoul lui FCSB. Tânărul fotbalist pierde foarte multe mingi și duce lipsă de încredere, în urma perioadei foarte lungi fără reușite și a puținelor minute pe care le mai joacă.

Gigi Becali a dezvăluit că a fost atât de dezamăgit de Octavian Popescu, încât a vrut să-l schimbe după 30 de minute, deși intrase la pauza partidei. Mihai Stoica, managerul general al FCSB, l-a temperat pe patron, iar atacantul în vârstă de 22 de ani a rămas pe teren până la finalul partidei.

„Am vrut să îl schimb pe Tavi în minutul 75. Am vorbit cu MM, dar a spus că nu avem cu cine. Nici nu știam ce să mai fac. Ce să-i faci? Nu are… nu iubește atât de mult fotbalul încât să sufere, să muncească. E încă copilăros. Nu se îmbărbătează. Nu mai merge cu floricele! Toate i le-am zis. A intrat bine după aia… e mai greu. Nu dai cu exteriorul… dacă ești jucător valoros, dai gol. Faci ceva”, a declarat Gigi Becali, conform

Octavian Popescu, dezamăgit după ce a făcut deplasarea de la Arad

Din cauza programului de joc aglomerat al echipei, conducerea lui FCSB a ales să sacrifice meciul de Cupa României de la Arad, împotriva lui UTA. iar în teren au intrat jucători precum Chiricheș, Baba Alhassan și mai mulți tineri din academie.

Octavian Popescu s-a numărat printre acești jucători, iar Gigi Becali a dezvăluit că fotbalistul a fost deranjat de faptul că nu este considerat un jucător atât de important încât să rămână la București pentru a pregăti meciul cu Dinamo. Atacantul lateral stânga a intrat cu UTA și a făcut un meci slab, la fel ca în partida cu Dinamo, iar dacă va continua în acest fel, probabil că va avea din ce în ce mai puține șanse de joc.

FCSB continuă să aibă emoții la play-off. Care este situația campioanei în acest moment

iar această victorie a fost foarte importantă în economia calificării în play-off, însă acest lucru aproape că poate fi anulat în etapa imediat următoare. Campioana României a obținut un singur punct din derby-ul cu Dinamo, iar Farul va juca contra ultimei clasate, Metaloglobus, meci în care va pleca din postura de favorită.

Dacă „marinarii” vor câștiga contra lui Metaloglobus, diferența dintre FCSB și formația antrenată de Ianis Zicu se va mări la patru puncte. În cazul unei victorii, echipa patronată de Gigi Becali ar fi putut urca provizoriu până pe locul 7, la egalitate de puncte cu Oțelul Galați. Acum, în funcție de rezultatele pe care le vor obține restul echipelor, FCSB ar putea fi depășită de UTA și ”U” Cluj și să cadă până pe locul 10.