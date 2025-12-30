Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a creat un adevărat scandal când la un meci de fotbal în sală organizat în oraşul său natal, Vaslui. Gestul atacantului a fost criticat dur de Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali, prima reacţie după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului

Gigi Becali nu a fost impresionat de faptul că Munteanu s-a îmbrăcat în roş-albastru, spunând că transferul său la FCSB este un capitol închis. Patronul a declarat că atacantul a refuzat oferta roş-albaştrilor atunci când s-a înţeles cu Neluţu Varga:

„Nu, gata, e capitol închis. Ce să fac cu el? Dacă se ține de fotbal, da. L-a rugat cineva să ia tricou nu știu cine, nu asta, nu mă interesează maimuțăreli din astea, mă interesează că are valoare.

Bătusem palma pe 3 jumate și un milion pe Emerllahu, nu? Făceam din el atacant de 50 de milioane. Dar dacă el… Poate să se pozeze și în 7000 de tricouri. Pe mine mă interesează ce face pe teren în tricoul meu”, a spus Gigi Becali.

Reacţia lui Louis Munteanu după ce a apărut în tricoul FCSB: „Ca semn de prietenie şi susţinere într-un moment dificil”

după ce scandalul a luat amploare. El şi-a motivat gestul spunând că a purtat tricoul lui Mihai Popescu, fundaşul FCSB-ului care i-a oferit tricoul lui, ca semn de prietenie:

„În aceasta pauză, fiind acasă la părinţi, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ţine departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înţeleg că acest lucru a putut fi interpretat greşit şi îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Munteanu.