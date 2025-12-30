Sport

Patronul FCSB, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul campioanei: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea”

Gigi Becali a avut prima reacţie după ce Louis Munteanu s-a pozat cu tricoul FCSB la un eveniment. Patronul roş-albaştrilor susţine că transferul atacantului este un capitol închis.
Marian Popovici
30.12.2025 | 19:15
Patronul FCSB prima reactie dupa ce Louis Munteanu sa pozat in tricoul campioanei Nu ma intereseaza maimutareli din astea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, prima reacție după ce Louis Munteanu s-a pozat în tricoul FCSB: „Nu mă interesează maimuțăreli din astea”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Louis Munteanu a creat un adevărat scandal când s-a prezentat în tricoul FCSB la un meci de fotbal în sală organizat în oraşul său natal, Vaslui. Gestul atacantului a fost criticat dur de Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali, prima reacţie după ce Louis Munteanu a purtat tricoul FCSB-ului

Gigi Becali nu a fost impresionat de faptul că Munteanu s-a îmbrăcat în roş-albastru, spunând că transferul său la FCSB este un capitol închis. Patronul a declarat că atacantul a refuzat oferta roş-albaştrilor atunci când s-a înţeles cu Neluţu Varga:

ADVERTISEMENT

„Nu, gata, e capitol închis. Ce să fac cu el? Dacă se ține de fotbal, da. L-a rugat cineva să ia tricou nu știu cine, nu asta, nu mă interesează maimuțăreli din astea, mă interesează că are valoare.

Bătusem palma pe 3 jumate și un milion pe Emerllahu, nu? Făceam din el atacant de 50 de milioane. Dar dacă el… Poate să se pozeze și în 7000 de tricouri. Pe mine mă interesează ce face pe teren în tricoul meu”, a spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24.ro
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin

Reacţia lui Louis Munteanu după ce a apărut în tricoul FCSB: „Ca semn de prietenie şi susţinere într-un moment dificil”

Louis Munteanu a reacţionat pe reţelele de socializare după ce scandalul a luat amploare. El şi-a motivat gestul spunând că a purtat tricoul lui Mihai Popescu, fundaşul FCSB-ului care i-a oferit tricoul lui, ca semn de prietenie:

ADVERTISEMENT
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât...
Digisport.ro
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”

„În aceasta pauză, fiind acasă la părinţi, am participat la un turneu demonstrativ în Vaslui, orașul meu natal. Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ţine departe de teren.

Gestul meu nu a avut nicio clipă intenția de a jigni sau de a arăta lipsă de respect față de clubul CFR Cluj sau față de suporteri. Înţeleg că acest lucru a putut fi interpretat greşit şi îmi pare sincer rău pentru asta. A fost un gest strict uman, din prietenie, nimic mai mult”, a scris Munteanu.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă:...
Fanatik
Gigi Becali s-a sucit! Ce se întâmplă cu Denis Alibec în această iarnă: ”Poate să fie cel mai bun atacant din România”
Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă...
Fanatik
Gigi Becali rupe tăcerea despre transferul lui Târnovanu de la FCSB: „Orice ofertă pe care o putem negocia!”
Manchester City este la un pas să rezolve transferul starului din Premier League!...
Fanatik
Manchester City este la un pas să rezolve transferul starului din Premier League! Pep Guardiola s-a hotărât să achite clauza de reziliere. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
BREAKING! Olimpiu Moruțan este dorit în SuperLiga!
iamsport.ro
BREAKING! Olimpiu Moruțan este dorit în SuperLiga!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!