Patronul liderului din SuperLiga, răspuns la ironiile lui Gigi Becali: “Îi iau pe Bîrligea şi Tănase la pachet, cu 500.000 de euro!”

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, căci despre el este vorba, nu a stat prea mult pe gânduri și i-a dat o replică pe măsură lui Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA. Cum l-a ironizat finanțatorul lui FC Botoșani pe patronul campioanei din SuperLiga.

Gigi Becali, ironizat de patronul liderului din SuperLiga

Înainte de a se lua de Gigi Becali, Valeriu Iftime a lăsat să se înțeleagă că varianta ca Adrian Porumboiu să se implice financiar la FC Botoșani este departe de a se realiza, însă nu exclude definitiv această variantă.

ADVERTISEMENT

”Nu vine domnul Porumboiu. Să nu credeți că mai e dispus ca altădată să cheltuie milioane de euro pentru a face fotbal. Dumnealui dacă vine la noi, vine ca un sponsor obișnuit. Nu am vorbit de sume pentru că eu înțeleg ce înseamnă un om care abia a scăpat de moarte, vorbesc de bani în fotbal. Cine scapă curat de aici după zeci de milioane de euro pierdute nu mai vine a doua oară. Fugi ca diavolul de tămâie.

(n.r. – Câteva sute de mii de euro sunt utile și nu cred că e vreo mare problemă pentru Adrian Porumboiu) Eu știu? Ce bine sună, dar nu am vorbit ceva de genul ăsta. Vorbesc cu dumnealui și fotbal, ne încurajăm unul pe celălalt și cam atât”, a declarat Iftime, la .

ADVERTISEMENT

Cum a răspuns Valeriu Iftime atacului lansat de Gigi Becali

Patronul FC Botoșani l-a contestat vehement în ultima perioadă pe Elias Charalambous, iar Gigi Becali a șters cu el pe jos. Însă, Valeriu Iftime nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns cu ironie omologului său de la FCSB.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Sunt curios dacă o să-l satisfaceți pe Gigi Becali și veți face vreodată vreun transfer de 500.000 de euro) Să cumpăr eu? Asta vrea domnul Becali? Îl iau pe Bîrligea cu 500.000 de euro dacă vrea și am făcut transferul. La pachet cu Tănase și am rezolvat treaba.

(n.r. – Cu Bîrligea și Tănase, la lotul pe care îl aveți acum, ați putea lua titlul?) Nu. n-au nicio legătură nici Bîrligea, nici Tănase. Noi putem juca fotbal cu lotul pe care îl avem acum, nu văd nicio schimbare acolo.

ADVERTISEMENT

Dacă juniorul ăsta pe care îl avem acum, Creț, știe să țină locul ăla așa cum îl ținea Ilaș… Este o energie extrem de rotundă la Botoșani, este ceva greu de descris, există ceva care plutește în aerul clubului. Încrederea este foarte mare și nu este o încredere bazată pe întâmplări.

Este foarte important când simți că poți fizic, după care celelalte lucruri care vin, talent, pregătire. Cel mai greu e să te pregătești fizic. În momentul ăsta un jucător de la noi poate să facă 12-13 kilometri pe meci fără să îl iei cu targa de acolo”, a spus el.

Gigi Becali s-a enervat pe Valeriu Iftime

Deranjat de atacurile lansate de patronul lui FC Botoșani la adresa antrenorului său, Gigi Becali nu l-a menajat deloc pe Valeriu Iftime, despre care a spus că .

”Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal.

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a afirmat Becali.

Ce se întâmplă la FC Botoșani cu varianta de jucător U21

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Iftime a explicat care este situația cu tânărul Narcis Ilaș, , și ce planuri are pentru a acoperi postul de Under-21.

”(n.r. – Cum e Ilaș?) Sunt mulți aproape de el, și eu l-am sunat. E un copil, când ai 18 ani nu ai multe alegeri la îndemână. O să treacă și toți îl încurajăm pentru că eu am mai spus că marii fotbaliști sunt supuși la asemenea provocări. Cine trece de o asemenea provocare, are șansa să devină mare fotbalist.

(n.r. – Răzvan Creț este varianta de under pe care se va merge?) Da. El are doar câteva luni mai mult decât Ilaș, 18-19 ani are și el. A jucat foarte puțin pe vremea lui Croitoru, după care l-am împrumutat.

(n.r. – Veți mai aduce un under pentru partea a doua a sezonului sau rămâneți cu ce aveți?) Eu nu mă gândesc deloc, eu mă gândesc la altceva. Aici e Leo Grozavu, staff-ul, scouterii. Nu mi-au cerut nimic deocamdată”, a precizat Valeriu Iftime.