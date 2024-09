Patronul lui AS Roma, gata să cumpere un club de tradiție din Premier League! Când s-ar putea materializa tranzacția

Patronul lui AS Roma, Thomas Dan Friedkin, este foarte aproape să intre în posesia 94% din acțiunile clubului Everton. „Caramelele” au acumulat datorii de peste 700 de milioane de euro.

Thomas Dan Friedkin, patronul lui AS Roma, aproape să cumpere și Everton

Thomas Dan Friedkin este un om de afaceri american și producător de filme. El este și CEO-ul companiei înființate de tatăl său, Friedkin Group și Gulf States Toyota, care învârt miliarde de dolari.

Vestea bună pentru fanii lui Everton vine la doar două lună distanță după ce negocierile pentru preluarea echipei de câtre Friedkin Group eșuaseră. Proprietarul celor de la AS Roma pare însă decisiv să cumpere pachetul de acțiuni de 94% deținut de către Farhad Moshiri, un om de afaceri englezo-iranian stabilit la Monaco.

Un alt om de afaceri interesant să cumpere Everton este tot un american, patronul lui Olympique Lyon: John Textor, însă oferta celor de la Friedking Group este mai bună și pare că Friedkin a câștigat „licitația”.

O altă problemă era faptul că John Textor deține și 45% din acțiunile celor de la Crystal Palace, iar legislația din Anglia nu permite ca un investitor să dețină acțiunile la mai multe cluburi din Premier League.

Everton a acumulat datorii uriașe în valoare de peste 700 de milioane de euro

Cu un lot evaluat la 350 de milioane de euro, englezii s-au îndatorat și mai mult pentru a acoperi costurile zilnice precum și proiectul de construcție al noului stadion.

În acest moment, datoria se ridică la 718 milioane de euro, dintre care 240 de milioane de euro sunt doar către Friedkin Group, Americanii au insistat însă ca suma să fie înapoiată înainte ca preluarea clubului să aibă loc, iar asta fost o altă problemă.

și e pe locul 19 în clasament după 5 etape, cu doar un singur punct. Nici AS Roma nu se bucură de rezultate mai bun sub conducerea grupului Friedkin. Antrenorul Daniele De Rossi a fost dat afară după doar patru meciuri, iar directorul executiv al AS Roma, Lina Souloukou, tocmai a demisionat. „Romanii” sunt pe locul 10 după 5 etape, cu doar 5 puncte.

Friedkin Group este un conglomerat uriaș cu o valoare estimată la 5,4 miliarde de euro. Când ar putea prelua Everton

Banii nu ar fi o problemă pentru corporația americană, care are un capital de peste 5,4 miliarde de euro. Tranzacția ar putea fi finalizată până la finalul anului 2024.

Farhad Moshiri, actualul patron al lui Everton, a mai negociat și cu alte companii interesate să preia clubul. Una dintre cele mai controversate companii a fost tot una din SUA. Este vorba despre Miami 777 Partners. care a împrumutat de asemenea clubul cu 240 de milioane de euro.

Compania este cercetată pentru fraudă la New York, ia negocierile au eșuat în luna iunie după ce americanii nu au respectat termenii înțelegerii. Alte firme gigant care au fost interesate de preluarea pachetului de acțiuni al lui Everton au fost de asemenea din Statele Unite ale Americii: KAM Group sau MSP Sports Capital, mai notează .

718 milioane de euro e suma totală a datoriilor acumulate de Everton