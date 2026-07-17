Sport

Acţionarul lui Chelsea investește în România! Tranzacția de la Marea Neagră se ridică la 22 de miliarde de dolari

Cunoscutul om de afaceri american Todd Boehly, acţionarul clubului Chelsea, este interesat să investească în România. Despre ce afacere de milioane de dolari este vorba.
Traian Terzian
17.07.2026 | 12:49
Actionarul lui Chelsea investeste in Romania Tranzactia de la Marea Neagra se ridica la 22 de miliarde de dolari
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Patronul lui Chelsea se implică în afaceri în România. Sursă foto: colaj Fanatik
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Compania americană de investiții Eldridge Industries, fondată și condusă de miliardarul american Todd Boehly (52 de ani), intră în afaceri în România. Omul de afaceri din Statele Unite, ce deţine 12,8% din acţiunile lui Chelsea, va investi într-un business la Marea Neagră.

În ce afacere din România se bagă Todd Boehly

Omul de afaceri american, împreună cu parteneri din Orientul Mijlociu, vor să cumpere activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România. Consorțiul a trimis luna trecută către Ministerul Energiei și către Agenția Națională de Resurse Minerale din țara noastră o scrisoare referitoare la perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră.

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Conform e-nergia.ro, autoritățile din România au fost informate în respectiva scrisoare că sunt foarte aproape de a ajunge la un acord pentru achiziția Lukoil International GmbH, companie înregistrată în Austria și care controlează operațiunile holdingului din afara Rusiei.

Consorțiul Eldridge-Arab a cerut în mod expres României să nu rezilieze acordul de concesiune. ”Consorțiul a încheiat deja un acord prealabil cu Lukoil pentru achiziția Lukoil International GmbH și se află în faza de finalizare a unui acord revizuit.

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În acest context, solicităm în mod respectuos Guvernului României și ANRM să mențină valabilitatea contractului de concesiune pentru perimetrul Trident și să evite adoptarea unor măsuri de reziliere sau sancționare până la finalizarea formală a transferului de proprietate”, se precizează în scrisoare.

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Când e termenul limită pentru încheierea tranzacției

De asemenea, viitorii proprietari au asigurat autoritățile din România că există fonduri suficiente pentru reluarea imediată a investițiilor, blocate după sancțiunile impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

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”Consorțiul este pe deplin pregătit și capabil să preia și să finanțeze toate obligațiile de explorare, dezvoltare și exploatare asumate în Marea Neagră, imediat ce tranzacția globală va fi aprobată de autoritățile de reglementare din Statele Unite și Marea Britanie”, se mai arată în scrisoarea semnată de Todd Boehly.

Termenul limită pentru finalizarea afacerii și semnarea acordului este 25 iulie. Tranzacția necesită aprobarea Comisiei Europene, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării din România și a comisiilor echivalente din restul statelor europene în care își desfășoară activitatea Lukoil International GmbH.

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Todd Boehly, contestat puternic la Chelsea

Omul de afaceri american, a cărui avere este estimată la peste 9 miliarde de dolari, a devenit oficial co-proprietarul clubului Chelsea pe 30 mai 2022, împreună cu Clearlake – 61.54%, acţionarul majoritar, plus Hansjorg Wyss şi Goldstein Walter. Aceştia au preluat pachetul de acțiuni al grupării de pe Stamford Bridge de la Roman Abramovich.

În primăvară, londonezii au anunțat pierderi record pentru Premier League în valoare de peste 260 de milioane de lire sterline, totul sub conducerea administrativă a lui Todd Boehly. Deficitul pentru anul financiar încheiat la 30 iunie 2025 a fost atribuit în mod special costurilor operaționale mai mari în comparație cu sezonul precedent.

Fără rezultate sportive deosebite în ultimii ani, situația financiară a clubului Chelsea s-a degradat constant spre nemulțumirea fanilor. În urma datelor apărute în Anglia, ”albaștrii” înregistrează o pierdere zilnică de 629.000 de lire sterline, aproximativ 750.000 de euro.

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Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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