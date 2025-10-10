Patronul lui Manchester United a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Ruben Amorim! „Nu a avut cel mai bun sezon”

După ce a încheiat stagiunea precedentă fără vreun trofeu, ocupând un dezastruos loc 15 în Premier League, Manchester United are probleme similare și în acest sezon. În acest context, o demitere a antrenorului Ruben Amorim părea un scenariu realist, însă Jim Ratcliffe, patronul clubului, îl susține în continuare pe tehnicianul portughez.

Patronul lui Manchester United a făcut anunțul despre Ruben Amorim

Manchester United a înregistrat trei victorii, o remiză și trei înfrângeri în primele 7 etape din Premier League și , formație din League Two, divizia a patra a fotbalului englez. Chiar și în această situație, Sir Jim Ratcliffe, omul de afaceri care conduce destinele clubului, are în continuare încredere în antrenorul Ruben Amorim.

Acesta a declarat că tehnicianul ar urma să rămână timp de încă doi ani la cârma echipei. „Nu a avut cel mai bun sezon. Ruben trebuie să demonstreze că este un mare antrenor pe o perioadă de trei ani. Asta e părerea mea”, a afirmat Ratcliffe, conform . În cele 50 de meciuri ale sale la United, Ruben Amorim a obținut doar 19 victorii, .

Ce obiective are, de fapt, Sir Jim Ratcliffe la Manchester United

Criticat dur de suporteri pentru diversele măsuri luate după ce a preluat conducerea sportivă a clubului, Jim Ratcliffe a subliniat din nou că obiectivul său este de a stabiliza clubul din punct de vedere financiar, succesul de pe gazon urmând a fi continuarea logică. „Costurile erau prea mari. Sunt niște oameni fantastici la Manchester United, dar exista și o mediocritate.

Am fost criticat dur pentru că s-a renunțat la prânzul gratuit, dar mie nu mi-a oferit nimeni vreodată un prânz gratuit. Un club de fotbal are două părți, partea administrativă și partea sportivă. Dacă ai mai mulți bani, poți construi un lot mai bun. Multe dintre lucrurile pe care le-am făcut în acest prim an au fost pentru a pune clubul pe un drum sănătos și sustenabil.

Anul trecut am avut cele mai mari venituri din istorie. Iar aceste rezultate nu arată toate beneficiile acestei restructurări. Nu am fost în Champions League. Aceste cifre vor deveni și mai bune. Manchester United va deveni cel mai profitabil club din lume, în opinia mea. Pornind de la acest lucru, sper că nivelul echipei va fi foarte ridicat pentru o lungă perioadă”, a declarat omul de afaceri.