Patronul lui Metaloglobus a spus doar 9 cuvinte după victoria uriașă cu FCSB, două dintre ele fiind Gigi Becali!

Metaloglobus a învins-o surprinzător pe campioana FCSB cu 1-0, pe terenul din Clinceni. De altfel, este prima victorie din istorie pentru formația din Capitală în Superliga României. Patronul clubului, Mohamad Imad Kassas, nu este însă atât de entuziasmat și a fost reținut în declarații.

Victorie uriașă pentru Metaloglobus! Nou-promovata a răpus FCSB

Sâmbătă seara, pe stadionul din Clinceni, s-a produs poate cea mai mare surpriză din ultimii ani în fotbalul românesc. , după o revenire de zile mari în partea secundă a jocului.

Nou-promovata are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Metaloglobus rămâne însă pe ultimul loc în Superliga României și după acest succes. Mihai Teja are în lot câțiva fotbaliști interesanți, iar Abbey a fost unul dintre remarcații serii.

Omul numărul 1 de la Metaloglobus, reacție neașteptată după 2-1 cu FCSB. „Eu nu sunt Gigi Becali”

În drum spre mașină, omul de afaceri a acordat o scurtă reacție. Acesta a dat de înțeles că nu face o sărbătoare din această victorie, întrucât echipa rămâne în subsolul clasamentului.

„Eu nu sunt Gigi Becali. Sunt pe ultimul loc”, a declarat Mohamad Imad Kassas pentru FANATIK, la finalul meciului pe care echipa sa, Metaloglobus, l-a câștigat cu 2-1 în fața celor de la FCSB.

Cine este Mohamad Imad Kassas? Are o relație bună cu Gigi Becali, patronul FCSB

Mohamad Imad Kassas este un om de afaceri de origine siriană, stabilit în urmă cu mai bine de 30 de ani în România. Este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie din București și are un rol important și în Consiliul de Administrație al Federației Române de Fotbal.

Gigi Becali a vrut să cumpere echipa lui Mohamad Imad Kassas

Mai mult, patronul de la Metaloglobus are o relație foarte apropiată cu Gigi Becali. Cei doi se cunosc de mulți ani, iar în trecut acționarul majoritar de la FCSB chiar își dorea să cumpere echipa lui Mohamad Imad Kassas. Acest lucru se întâmpla în contextul promovării Stelei în liga a 3-a.

„Dacă îmi iau numele Steaua, nu e nicio problemă. Eu o să rămân în fotbal. O să fac o altă strategie. Cumpăr o echipă din Liga 3 și transfer acolo jucători. Sunt prieten cu patronul de la Metaloglobus și despre această echipă vorbesc. Ulterior, jucătorii vor fi împrumutați la Steaua”, spunea Gigi Becali în urmă cu mulți ani.