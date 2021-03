Patronul lui Sepsi a mers peste jucători la antrenament. „Nu-mi furați visul!”. Video

Sepsi OSK a câștigat un singur meci în ultimele 8 etape și s-a îndepărtat de locul 3, ultimul care duce sigur în cupele europene. Patronul Laszlo Dioszegi s-a dus peste jucători la antrenament.

Omul care finanțează gruparea din Sfântu Gheorghe a ținut să le transmită fotbaliștilor că în ciuda ultimelor rezultate nu și-a pierdut speranța că Sepsi va evolua în viitoarea ediție a competițiilor continentale intercluburi.

După 26 de etape, din sezonul regulat, Sepsi este pe poziția a 4-a a clasamentului și are șanse mari să acceadă în play-off. Ar fi a doua oară când obține această performanță, de când echipa evoluează în Liga 1.

Laszlo Dioszegi, mesaj de încurajare pentru jucători

Prezența lui Laszlo Dioszegi pe terenul de antrenament i-a luat prin surprindere pe fotbaliști. Acesta i-a asigurat de întregul sprijin din partea clubului și le-a vorbit despre cupele europene.

”Eu când am intrat în prima ligă am avut un vis. Am visat că va fi gata noul stadion și că vom juca pe el în cupele europene. Nu-mi furați visul! Visul acesta nu e numai al meu, ci al suporterilor și trebuie să fie și al vostru”, le-a cerut Dioszegi.

Acesta le-a mai cerut jucătorilor să-și schimbe atitudinea din teren, să înțeleagă că în fotbal nu există doar prime pentru succese, ci și amenzi pentru eșecuri.



Urmează patru meciuri critice pentru Sepsi Sf. Gheorghe

Finalul sezonului regulat este complicat pentru gruparea din Sfântu Gheorghe. Etapa viitoare secuii vor evolua la FC Botoșani. Astra, Viitorul și FC Voluntari sunt ultimele adversare ale covăsnenilor.

”Meciurile următoare sunt critice și sunt extraordinar de importante. Noi aici la clubul nostru avem o vorbă: ‘Putem să pierdem, dar nu putem să jucăm fără suflet’.

Meciul cu Chindia Târgoviște l-am și pierdut și am jucat și fără suflet. Nimic nu e pierdut. Eu am încredere în voi, poate mai multă decât aveți voi, fiindcă vă cunosc”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Niciodată nu a învins-o Sepsi pe FC Botoșani în Liga 1, în precedentele 7 întâlniri.