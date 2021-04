Patronul lui Sepsi, anunțul momentului după victoria cu FCSB: ”Nu suntem apropiați de nimeni”

Sepsi a învins-o pentru a doua oară în istorie pe FCSB, iar la finalul partidei patronul Laszlo Dioszegi a demontat ideea că echipa sa ar face jocurile CFR-ului, în lupta pentru titlul de campioană.

Afaceristul covăsnean a fixat și un nou obiectiv pentru echipa lui și speră să o învingă pe campioana în exercițiu a României, în partida de la sfârșitul săptămânii viitoare.

Sepsi Sfântu Gheorghe a prins pentru a doua oară faza play-off a campionatului, de când gruparea covăsneană a promovat în Liga 1.

Laszlo Dioszegi: ”Nu cred că în anul 2021 mai pot să fie meciuri aranjate”

Patronul celor de la Sepsi s-a arătat extrem de iritat de ideea că el și echipa lui ar face jocurile vreunei echipe din întrecerea internă și a reiterat faptul că Sepsi este o echipă capabilă să învingă orice oponent din Liga 1.

”Suntem o echipă care produce surprize. Sunt foarte bucuros, cred că am meritat victoria cu FCSB. Am un resentiment că nu am reușit să facem și cu CFR același lucru săptămâna trecută. Poate o să câștigăm la Cluj.

Nu suntem apropiați nici de CFR, nici de Dinamo, nici de Steaua (FCSB – n.r.). Nu cred că în anul 2021 mai pot să fie meciuri aranjate. Nu pot să cred așa ceva!”, a spus la finalul partidei de la Giurgiu, Laszlo Dioszegi.

Ce obiectiv a fixat echipei și ce spune despre implicarea în lupta la titlu

Finanțatorul covăsnenilor a mai spus că nu are puterea financiară să facă anumite transferuri astfel încât Sepsi să se lupte pentru câștigarea campionatului, și că obiectivul echipei este calificarea într-o cupă europeană.

”Nu avem resursele financiare ca să vorbim de câștigarea campionatului. Dacă am termina pe 3, ar fi ceva extraordinar! Ar fi fost nedrept să pierdem dintr-un penalty care n-a fost (aluzie la faza din minutul 74 când arbitrul Colțescu indicase punctl cu var, apoi aîntors decizia și i-a acordat galben lui Florn Tănase).

Noi nu vrem să arbitrăm lupta la titlu, noi vrem să câștigăm tot. Băieții au o prima de victorie la fiecare meci”, a adăugat Laszlo Dioszegi.

