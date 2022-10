Patronul lui Sepsi pune tunurile pe brigada lui Istvan Kovacs după eșecul cu CFR Cluj: „Era roșu din start! Se vedea și la TV!”

CFR Cluj s-a impus la limită pe teren propriu cu Sepsi. Totuși, Istvan Kovacs, „centralul” partidei a fost protagonistul unor gafe imense în favoarea CFR-ului. Arbitrul nu l-a eliminat pe Cephas Malele după ce l-a umplut de sânge pe Andres Dumitrescu în prima repriză.

Patronul lui Sepsi pune tunurile pe brigada lui Istvan Kovacs: „Era roșu din start! Se vedea și la TV!”

CFR Cluj a câștigat la limită pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” în meciul cu Sepsi, scor 2-1. Golurile ardelenilor au fost marcate de Yuri Matias și Karlo Muhar. Pentru Sepsi a punctat Denis Ciubotariu. Totuși, rezultatul a fost influențat și de hotărârile eronate ale lui Istvan Kovacs.

Arbitrul care nu l-a scos de pe teren în minutul 29 pe Malele, după o lovitură intenționată care l-a umplut de sânge pe Andres Dumitrescu. Mai mult decât atât, cel mai bine cotat arbitru din România a fost aproape să-l elimine din greșeală pe Muhar.

Deciziile nu au trecut neobservate de oficialii lui Sepsi. După ce , patronul lui Sepsi, Laszlo Dioszegi s-a declarat, de asemenea, nemulțumit. „Și mie mi s-a părut că era roșu din start. Se vedea și la televizor, era roșu din prima. Nu știu de ce nu a schimbat decizia, chiar dacă a dat galben, putea să schimbe decizia când s-a dus acolo și a văzut sânge. Putea să schimbe decizia. Și nu înțeleg de la camera VAR, cum nu a transmis arbitrul că e roșu clar”, a declarat Laszlo Dioszegi, la Pro Arena.

Laszlo Dioszegi îl condamnă pe arbitrul din camera VAR: „Cel mai grav el a greșit”

Patronul lui Sepsi a continuat să vorbească despre erorile de arbitraj și nu înțelege de ce oficialul din camera VAR nu a reacționat. „Eu așa consider. Cel mai grav a greșit arbitrul VAR, fiindcă el a avut ocazia să revadă intensitatea loviturii lui Malele. Eu nu cred că se poate ca un arbitru ca Istvan Kovacs, să fie considerat mai bun și cel de la VAR mai slab. Așa ceva nu trebuie să existe, că atunci degeaba e camera VAR.

Eu nu vreau să spun că a fost premeditat. Eu cred că e o greșeală mare a arbitrului și mai mare a arbitrului din camera VAR”, au fost cuvintele lui Laszlo Dioszegi. Istvan Kovacs i-a acordat doar cartonașul galben lui Cephas Malele.

Arbitrul din camera VAR, Andrei Florin, nu a intervenit, iar Kovacs nu a mers să revadă faza pe ecranul VAR. Atacantul elvețian venit în luna august la CFR Cluj, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK, a rămas pe teren și a contribuit la primul gol al formației lui Dan Petrescu.

Patronul lui Sepsi, despre lupta pentru play-off: „Craiova, FCSB ȘI CFR n-o să rateze”

Întrebat despre cum va arăta lupta la play-off, Laszlo Dioszegi crede că Sepsi se va bate cu alte 5 formații pentru locul 6. Printre echipele cu care se va înfrunta pentru ultimul loc de play-off, patronul lui Sepsi a menționat-o pe UTA Arad.

De asemenea, patronul formației covăsnene a mărturisit că 99% FCSB va prinde play-off-ul. „Locul 6 este cel pentru care se lupte 5-6 echipe dintre care și noi. Și consider că Farul Constanța și Rapid sunt cu un picior în play-off. Cred că Craiova, CFR și FCSB nu o să rateze, deci rămâne un singur loc vacant la care aspirăm și noi, UTA Arad. Sunt mai multe echipe și o să fie o luptă dură până la sfârșit.

Eu cred că aproape 99%, da. (n.r. dacă FCSB va prinde play-off-ul). Totuși, este o echipă bună și mai are 2 meciuri de disputat. N-o să se pună în discuție ca FCSB să nu prindă play-off-ul. E un singur loc la care aspirăm și noi și dacă jucăm așa cum am jucat ultimele meciuri o să avem șanse. Eu sunt mândru de băieții mei chiar dacă au pierdut și cu Farul. Am dominat Farul destul de clar și pot să spun că și la Cluj în afara primelor 10 minute în care chiar am fost dominați de CFR Cluj am echilibrat partida și am arătat fotbal”, a mai spus patronul lui Sepsi.

Istvan Kovacs a fost aproape să-l elimine din greșeală pe Muhar

Erorile au continuat din partea „centralului” român. Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul galben lui Muhar în minutul 90. Arbitrul român i-a făcut semn autorul golului 2 al celor de la CFR Cluj să părăsească terenul pentru că este al doilea cartonaș galben.

Fotbalistul croat nu înțelegea ce se întâmplă, iar ulterior, lui Kovacs i s-a transmis că decizia de a-l elimina este eronată. „La noi văd că e mai mult pe sporturi de contact. De ce să-i dea galben? Când tu ai dovada la fața locului că a fost intensitatea atât de mare încât îi curge sângele, nu doar l-a șters.E de roșu. La VAR cine e? Florin Andrei? Haideți, să fim serioși, cum să-i spună ceva Florin Andrei lui Istvan Kovacs”, a comentat Ion Crăciunescu, la .

Grație victoriei, echipa pregătită de Dan Petrescu a ajuns la 3 victorii consecutive pe teren propriu și la 6 meciuri consecutive fără înfrângere. De asemenea, CFR-ul mai are de disputat două partide restante. În ultimul meci al turului din SuperLiga, ardelenii vor avea un meci de foc cu rivalii de la Universitatea Cluj.