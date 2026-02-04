Sport

Patronul miliardar rus îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu! Ivan Savvidis a scos 2,5 milioane de euro din buzunar. Exclusiv

Ivan Savvidis, patronul miliardar rus al lui PAOK, plătește 2,5 milioane de euro pentru un fotbalist de națională, care îl poate ajuta pe Răzvan Lucescu să-și îndeplinească obiectivele.
Catalin Oprea
04.02.2026 | 11:30
PAOK Salonic, prin investiția lui Ivan Savvidis, patronul miliardar greco-rus, se întărește în tentativa de a merge până la capăt atât în campionat, cât și în Cupa Greciei, două competiții în care luptă pentru trofeu. Elenii sunt calificați și în play-off-ul Europa League, acolo unde vor întâlni Celta Vigo.

Jorge Sanchez vine la PAOK Salonic. Ivan Savvidis îi face toate poftele lui Răzvan Lucescu

Programul încărcat și numărul mare de meciuri pe care PAOK îl are de jucat necesită un lot numeros și echilibrat. Iar patronul Ivan Savvidis pare dispus să satisfacă cerințele lui Răzvan Lucescu, în anul Centenarului lui PAOK.

PAOK va mai da o lovitură pe piața transferurilor. Aduce un fotbalist cu 55 de meciuri la națională. Mexicanul Jorge Sanchez e așteptat joi la Salonic, pentru a semna contractul cu noua sa echipă. El a jucat ultima dată la Cruz Azul.

În vârstă de 28 de ani, Sanchez nu va fi la prima experiență în Europa. El a mai jucat la Ajax și FC Porto, după care s-a întors acasă, în Mexic. Fotbalistul s-a aflat în lotul naționalei sale la CM 2022 și are șanse mari să prindă și turneul final de la vară.

Grecii plătesc 2,5 milioane pentru transferul mexicanului

PAOK va plăti pentru transferul lui Sanchez 2,5 milioane de euro, dar o parte din bani și-o va putea recupera de la FIFA. Forul mondial răsplătește cu 600.000 de euro fiecare echipă care trimite un jucător la Campionatul Mondial.

Pentru a-l lua pe Sanchez, PAOK trebuie să elibereze un loc de străin. Cel ales să fie disponibilizat este rusul Chalov, care va fi împrumutat în Turcia la Kayserispor, cu opțiune de cumpărare definitivă la vară.

PAOK are meci miercuri în Cupa Greciei. Echipa lui Răzvan Lucescu joacă turul semifinalei cu Panathinaikos, pe terenul acesteia. Echipa din Salonic este încă zguduită de tragedia care a avut loc în România, unde șapte fani ai echipei și-au pierdut viața într-un cumplit accident rutier.

La primul meci pe teren propriu, după această nenorocire, echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat cu scorul de 4-1, în fața celor de la Panseraikos. Meciul a avut mai multe momente emoționante în tribune, acolo unde fanii le-au adus un ultim omagiu celor dispăruți.

Echipa lui Răzvan, pe locul doi în campionat

Preț de câteva secunde a fost liniște totală pe stadionul Toumba. Suporterii nu au scos un cuvânt și au afișat mai multe bannere comemorative. Odată cu lovitura de start, suporterii au scandat în cor numele celor șapte fani decedați, iar stadionul s-a aprins. Atât în tribune, cât și în peluze, au fost aprinse materiale pirotehnice, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

În campionatul Greciei, PAOK este pe locul doi, cu 44 de puncte, unul mai puțin decât liderul AEK. Echipa lui Răzvan are însă un meci mai puțin disputat.

  • 2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jorge Sanchez, potrivit Transfermarkt.com
  • 101,08 milioane de euro este valoarea lotului lui PAOK, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com
