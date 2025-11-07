Sport
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video

FCSB a fost susținută la întâlnirea cu FC Basel de un cunoscut om de afaceri. Cum a sărbătorit acesta reușita senzațională a lui Darius Olaru din Conference League.
Traian Terzian
07.11.2025 | 10:50
Patronul despre care Mitica Dragomir a zis ca va fi miliardar suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel Cum a trait in tribune golul lui Darius Olaru Video
FCSB a avut un suporter de lux la întâlnirea cu FC Basel. Sursă foto: colaj Fanatik
Unul dintre cei mai cunoscuți patroni din lumea afacerilor din România a ținut să fie prezent la jocul pe care FCSB l-a susținut în deplasare cu FC Basel, în etapa a 4-a fin grupa de Conference League.

FCSB a avut un suporter de lux la partida cu FC Basel

Campioana României a pierdut meciului cu FC Basel, scor 1-3, dar a avut o susținere masivă în duelul de pe stadionul St. Jakob-Park. Printre cei care au mers în Elveția a fost și celebrul Pescobar.

Pe numele său Paul Nicolau, patronul lanțului de restaurante Taverna Racilor a jucat fotbal în copilărie la Dinamo, dar a ținut să fie alături de ”roș-albaștri” în partida din Conference League.

Pescobar a stat în mijlocul suporterilor FCSB, alături de care a cântat și s-a bucurat după ce Darius Olaru a marcat golul de 1-1 în startul reprizei secunde. Un video cu trăirile omului de afaceri a fost postat pe contul de Facebook Taverna Racilor.

Pescobar, investiție în fotbal

Iubitor de fotbal, Pescobar s-a implicat activ în fenomen. El a deschis împreună cu Adrian Mutu o școală de fotbal, iar Dumitru Dragomir a mărturisit la ”Profețiile lui Mitică” că visul omului de afaceri este vândă jucători pe sume foarte mari.

”Dom’le, el încearcă de toate și e foarte bine. El vrea să reușească și la fotbal. Crede că este ca în HoReCa. Acolo el este cel mai tare. El vrea să crească fotbaliști pe care să îi vândă cu 20 de milioane de euro. Ăsta e visul lui.

Dacă ar avea baza de pregătire a echipei Steaua din divizia B, baza pe care o are Gigi Becali sau chiar pe a lui Dan Șucu și ar face o selecție la nivel național…”, a declarat fostul președinte al LPF.

Și-a extins afacerile și în afara României

Patronul al lanțului de restaurante Taverna Racilor, Paul Nicolau și-a extins afacerile în afara țării. El a deschis o locație și la Londra, iar Dumitru Dragomir a dezvăluit la ”Profețiile lui Mitică” faptul că omul de afaceri a dat o adevărată lovitură.

”Ai văzut ce e în Anglia? În viața mea nu am văzut așa ceva, de aici până la mine acasă e coadă la restaurantul lui din Londra. Sunt cozi de 100 de metri, nu am văzut în viața mea la niciun restaurant de pe fața pământului. Ai mai pomenit așa ceva?

Cum să faci shaorma din fructe de mare, e de o bunătate rară. E ieftin, e 19 lire. O porție de cartofi prăjiți costă 20 de lire. El dă o caracatiță, pâine și sosuri cu 19 lire, de asta i-a spart pe toți. Are vânzare mare, vinde câte 2.000 – 3.000 de porții pe zi. Fac pariu pe cât vreți că e miliardar în 10 ani dacă nu-l curăță mafia”, a spus Dragomir.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
