Patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar. Soțul Laurei Vicol nu mai are nicio restricție

Patronul grupului de firme Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de măsura controlului judiciar. Curtea de Apel București a admis plângerea acestuia și a revocat măsura impusă de procurorii DIICOT. Decizia magistraților este definitivă și nu mai poate fi contestată.

ADVERTISEMENT

Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, a scăpat de controlul judiciar

„Admite plângerea formulată de inculpatul Ciorbă Vladimir împotriva ordonanţei nr.1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 a DIICOT, prin care s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar. Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul Ciorbă Vladimir, prin încheierea nr.107/14.02.2025 a judecătorilor de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prelungită prin ordonanţele din datele de 14.04.2025, 13.06.2025 şi 11.08.2025, respectiv, modificată, prin încheierea din data de 19.06.2025, în dosarul nr 3909/2/2025 al Curţii de Apel Bucureşti. Definitivă”, se arată în decizia instanţei, citată de

Vladimir Ciorbă și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol, au stat zece zile în arest preventiv în luna februarie, fiind eliberați ulterior de Înalta Curte de Casație și Justiție. Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, măsură care a fost prelungită până acum. Laura Vicol, în schimb, nu a avut nicio restricție după ce a fost eliberată din arestul preventiv.

ADVERTISEMENT

Acuzațiile aduse de procurorii DIICOT

pentru infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Procurorii susțin că zeci de milioane de euro ar fi fost delapidați și cheltuiți pe vacanțe, avioane private și bunuri de lux, sumele provenind din banii clienților păgubiți ai grupării Nordis.

Recent, din Mamaia. În această filmare, fosta deputată PSD a spus că a fost arestată doar pentru că a avut curajul să scrie în online despre acest scandal. Laura Vicol a subliniat că unul dintre motivele invocate de judecători pentru plasarea ei în arest ar fi fost faptul că a dezvăluit „o parte din adevărul despre Nordis”. În clip, ea a arătat clădirea din spatele ei și a susținut că apartamentele există, contrar acuzațiilor că banii au fost delapidați.

ADVERTISEMENT

Laura Vicol a promis că va aduce dovezi suplimentare privind modul în care au fost realizate construcțiile și a acuzat că hotelul nu a fost lăsat să funcționeze deși ar fi avut toate condițiile. Ea a insistat că proprietarii care au plătit au unde să locuiască și că doar o parte dintre apartamente nu au fost finalizate.