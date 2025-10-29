La 61 de ani, patronul – președinte de la Sănătatea Cluj a intrat pe teren cu Universitatea Craiova și a scris istorie în fotbalul românesc! Ce record a stabilit

ADVERTISEMENT

Medic veterinar de meserie, patronul și președintele „virușilor verzi” evoluează pe postul de atacant și obișnuiește frecvent să se antreneze cot la cot cu jucătorii pregătiți de Vasile Miriuță. Așadar, se poate spune că el se află în continuare într-o formă fizică destul de bună, în ciuda vârstei sale de 61 de ani.

Aurelian Ghișă, patronul – președinte de la Sănătatea Cluj, a intrat pe teren la vârsta de 61 de ani în meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României Betano

Născut pe data de 25 aprilie 1964, Aurelian Ghișă este foarte apropiat de Sănătatea Cluj și susține financiar echipa de ceva timp. De asemenea, este implicat activ și în conducerea ei din punct de vedere administrativ, din rolul de președinte.

ADVERTISEMENT

Înaintea acestui meci din grupele Cupei României Betano, disputat pe stadionul Universității Craiova deși în teorie cei de la Sănătatea Cluj ar fi trebuit să fie gazde conform tragerii la sorți, , mai în glumă, mai în serios, că este decis să intre și el pe teren și chiar să execute o lovitură de la 11 metri pentru formația sa, bineînțeles dacă ar fi urmat să fie cazul de așa ceva.

„Voi juca și eu pe finalul meciului. Eu sunt tot timpul alături de echipă și particip și la antrenamente de două-trei ori pe săptămână. Nu mă menajează nimeni. Dacă e nevoie pun umărul să fie bine. Joc atacant. Facem tot ce se poate. E mai puțin solicitant și se poate să câștigi doar din poziționare sau să creezi spații pentru ceilalți. Nu mi-e teamă nici de accidentare. Joc fotbal de când eram copil.

ADVERTISEMENT

(n.r. Dacă primiți penalty pe final, aveți curaj să bateți?) Cum să nu? Eu nu am ratat niciodat penalty într-un meci oficial. Chiar nu mi-e teamă indiferent cine va fi în poarta Craiovei. Am mai bătut și am ajuns la lovituri de departajare cu ASA Târgu Mureș prin 2009”, a spus Aurelian Ghișă.

ADVERTISEMENT

Aurelian Ghișă a devenit astfel cel mai vârstnic fotbalist din istoria României, la un astfel de nivel

Mai mult, ulterior, chiar la flash-interviul de dinaintea meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Vasile Miriuță a fost întrebat în legătură cu această chestiune și a spus, pe un ton foarte ferm, că într-adevăr și el își dorește foarte mult să îi ofere patronului câteva minute de joc pe finalul partidei.

Zis și făcut. Aurelian Ghișă a fost introdus pe teren în finalul și a devenit astfel cel mai vârstnic fotbalist care evoluează într-o competiție oficială din istoria țării noastre, cel puțin când vine vorba despre echipe din primele trei ligi.

ADVERTISEMENT

În primăvara anului 1990, pe final de campionat, la aproape 45 de ani, actualul selecționer al României a intrat pe teren într-un meci disputat în Regie între Sportul Studențesc și Dinamo, el fiind atunci de fapt antrenor la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Alte cazuri celebre de acest gen la nivel mondial

La nivel internațional, există inclusiv în prezent câteva cazuri similare cu cel de acum al lui Aurelian Ghișă. Cel mai cunoscut este reprezentat de japonezul Kazuyoshi Miura, tot atacant, cel care în prezent, la 58 de ani, joacă la Atletico Suzuka, în liga a patra niponă, fiind împrumutat acolo de către Yokohama FC.

De asemenea, la același capitol se înscriu și Robert Carmona, originar din Uruguay, în prezent în vârstă de 63 de ani, și portarul italian Lamberto Boranga, de nu mai puțin de 82 de ani. Doar că ei joacă la nivel de amatori, deci nu evoluează în fotbalul de nivel cât de cât ridicat, așa cum s-a întâmplat acum cu Aurelian Ghișă de la Sănătatea Cluj în Cupa României.

Ce a declarat patronul – președinte de la Sănătatea Cluj după meciul cu Universitatea Craiova

Aurelian Ghișă a transmis la flash-interviu că s-a bucurat la maximum de acest moment special pentru el și a explicat din nou cum reușește să se mențină în continuare într-o formă fizică foarte bună:

„Extraordinară, am încercat să ajut echipa cât se poate la vârsta asta. Mi-am dorit să-i sprijin, probabil că le inspir puțină încredere și puțină dorință de a face performanță.

Nu am fost departe, la 1-0 chiar speram că smulgem un punct, dar experiența și-a spus cuvântul. Ne bucurăm în primul rând că am reușit să jucăm aici pe Oblemenco, că am trăit fotbalul în Bănie. Aici chiar se trăiește fotbalul, un public extraordinar. Le doresc să se bucure de fotbal.

În primul rând pasiunea pentru fotbal, nu vreau să mă las de tot niciodată. Mai încerc să mă angrenez și eu în antrenamentele echipei, ăsta e secretul, în rest nu fac nimic special, fac sport cât se poate în fiecare săptămână”.