Patronul Rapidului, distrus după CFR Cluj – Rapid 2-2. „Nu pot să cred! Sunt consternat! Ei și-au dat cu stângu-n dreptul, noi am ratat cu poarta goală”. Critici pentru Costache și Ioniță. Video exclusiv

Prima etapă a play-off-ului din SuperLiga s-a încheiat, însă discuțiile pe marginea ei continuă. Iar unul dintre cele mai analizate meciuri a fost dar în care dramatismul a fost la el acasă.

Victor Angelescu nu-și explică ratările monumentale ale lui Costache și Ioniță din meciul CFR Cluj – Rapid 2-2: „Nu pot să cred!”

Rapid a fost, poate, echipa care impresionat cel mai mult în prima etapă a play-off-ului. și doar ghinionul a făcut să obțină numai un egal. Pentru că giuleștenii au ratat o sumedenie de ocazii de gol, dintre care două monumentale, prin Valentin Costache și Alex Ioniță, care nu au nimerit poarta goală din poziții ideale.

Prin urmare, dezamăgirea în tabăra giuleștenilor a fost foarte mare, pentru că o victorie ar fi însemnat o implicare cu șanse reale în lupta la titlu. A spus-o și Victor Angelescu, unul dintre patronii clubului din Giulești, într-o intervenție la

„Am fost echipa mai bună, dar tot doar un punct avem. Partida a fost frumoasă, din ce m-am uitat toate meciurile din play-off sunt de o calitate foarte bună. Meciul nostru normal că mi-a plăcut, dar vă dați seama că sunt extrem de dezamăgit că nu am câștigat, pentru că am jucat unul dintre cele mai bune meciuri.

În loc de trei puncte, avem doar unul… De acum suntem în play-off și contează foarte mult rezultatul, mă bucur că am jucat bine, dar nu mai sunt multe etape și era foarte important dacă reușeam să câștigăm aceste trei puncte. Am fost consternat la ambele ratări, ale lui Ioniță și Costache. Am fost foarte supărat, mai rar să ratezi în asemenea situații”, a spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, dezamăgit după CFR Cluj – Rapid 2-2: „Ei și-au dat cu stângu-n dreptul, noi am ratat cu poarta goală”

Chiar dacă a apreciat jocul foarte bun al formației pe care o patronează, Victor Angelescu nu-și explică ratările lui Ioniță și Costache. În opinia sa, a fost vorba și de ghinion, pentru că echipa gazdă a înscris golul doi după ce Boateng și-a dat cu stângul în dreptul.

„Jocul echipei e unul dintre punctele bune. Cred că am făcut cel mai bun meci din deplasare, iar jocul echipei în general mi-a plăcut foarte mult. Am ținut și de minge, am avut și posesie, foarte multe ocazii pe lângă cele foarte mari ale lui Costache și Ioniță… A scos Scuffet de vreo trei ori, deci mi-a plăcut. Ne-am creat ocazii…

Ce pot să mai spun? Ei și-au dat cu stângul în dreptul și ne-au dat gol, iar noi am ratat de două ori cu poarta goală. Nedrept sau nu, rămâne rezultatul.

Nu știu ce ne lipsește. Mai ales într-un meci ca acesta, cred că a fost vorba de ghinion. Știu eu de ce am avut atâtea ocazii și nu am reușit să câștigăm? Nu cred că e lipsă de concentrare sau de valoare, nu am fost pus în asemenea situații ca să pot să-mi dau cu părerea ce ne lipsește exact.

Costache… Sunt convins că a fost afectat de ratare, noi suntem alături de toți jucătorii, inclusiv de el. Trece printr-o perioadă mai grea pentru că nu are gol marcat de mai multe etape și își dorea foarte mult. Probabil și din cauza asta a ratat. În momentul în care îți dorești atât de mult, probabil că nu îți iese. Ce putem să facem noi? E el cu el acolo…

Același lucru și despre Ioniță. Nu știu cum asemenea jucători au putut să rateze acele ocazii sau măcar să nu dea pe poartă din fazele alea. Dar se întâmplă, ăsta e fotbalul, probabil că de aceea e și așa frumos”, a mai declarat Victor Angelescu.

Victor Angelescu cere un VAR mai performant în SuperLiga

Meciul CFR Cluj – Rapid a avut parte și de un moment foarte tensionat în prelungiri, când pentru o poziție de ofsaid. și acuză conspirații, dar patronului Rapidului e de părere că decizia a fost una corectă.

„Nu pot să comentez, am văzut ce ați văzut și dumneavoastteă. Și probabil ce a văzut toată lumea. Mie mi se pare ofsaid, imaginea nu este clară… Așa cum am mai declarat, probabil că ar trebui să avem un VAR mult mai performant. Mie mi se pare ofsaid. Este o fază la limită, așa au judecat-o arbitrii VAR, mai mult nu știu ce aș putea să comentez.

Dacă pierdeam meciul ăsta, era chiar rău… Nu meritam. Nu meritam nici măcar egalul, trebuia să câștigăm, dar uite că se putea să și pierdem.

Nu pot să comentez dacă Mutu a fost peste Dan Petrescu. Noi avem mare încredere în Adi, dar nu pot să comentez despre Dan Petrescu, are atâtea titluri. Din punctul meu de vedere, amândoi sunt antrenori foarte buni. Probabil că la acest meci Mutu a gândit o tactică mai bună”, a mai spus Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

