Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu metroul, dar nu regretă deloc investiția făcută

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime are 65 de ani și deține o avere estimată undeva pe la 100 de milioane de euro. Omul de afaceri recunoaște însă că a făcut o investiție greșită prin care a pierdut milioane.

Valeriu Iftime, despre pierderile de la FC Botoșani

Într-un interviu recent, patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani a povestit că într-adevăr, companiile sale au mers excelent în ultimii ani de zile.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, acesta a pierdut 25 de milioane de euro la FC Botoşani. A avut încredere în fotbal și drept rezultat a investit o adevărată avere. Totuși, a reușit să câștige și notorietate, iar asta a compensat pierderile.

Valeriu Iftime recunoaște că fotbalul l-a făcut cunoscut. De asemenea, l-a făcut să fie mai responsabil față de oameni. Astfel, nu regretă neapărat investițiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

Ce avantaje i-a adus fotbalul afaceristului

Printre altele, acesta a mai dezvăluit că simte bucurie prin fotbal. , emoțiile nu pot fi comparate cu nimic altceva. Iar de acest lucru s-a și agățat.

ADVERTISEMENT

“Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte multă notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)

Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit .

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime e milionar, dar merge cu metroul

Menționăm faptul că deși are o avere fabuloasă și deține și un avion privat, alege să meargă fie cu metroul, fie cu autobuzul în Capitală. E mult mai ușor să se deplaseze așa.

Totodată, el dezvăluie că mersul cu mașina în unele zone din București poate fi o adevărată provocare. Acesta este și motivul pentru care Valeriu Iftime preferă să meargă cu mijloacele de transport în comun.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.