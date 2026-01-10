Sport

Patronul rus al lui PAOK îi aduce lui Răzvan Lucescu un fotbalist de la echipa preferată a lui Vladimir Putin

Patronul rus al echipei la care activează Răzvan Lucescu, cel mai bun antrenor român al anului 2025, continuă să se întărească în tentativa de a câștiga din nou titlul
Catalin Oprea
10.01.2026 | 11:19
PAOK Salonic, patronată de rusul Ivan Savvidis, este foarte aproape să-l înregimenteze pe fotbalistul sloven, Vanja Drusic, internațional cu 26 de selecții la naționala țării sale. Grecii s-au înțeles deja cu fundașul central de 26 de ani, care sezonul trecut a jucat sub formă de împrumut la Steaua Roșie Belgrad, oferindu-i acestuia un contract în valoare de un milion de euro pe an.

Slovenul Drusic este aproape de PAOK Salonic

Rămâne doar ca PAOK și Zenit Sankt Petersburg, echipă la care joacă acum slovenul, să cadă la pace pentru efectuarea tranzacției. Rușii vor cinci milioane de euro, în vreme ce PAOK nu oferă mai mult de trei milioane de euro. Jucătorul este cotat la patru milioane de euro, potrivit transfermarkt, și mai are contract cu Zenit până în 2029.

Zenit Sankt Petersburg, echipă care a fost antrenată de Mircea Lucescu, este formația favorită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Pe vremea când locuia în orașul de la Marea Baltică, Putin obișnuia să urmărească meciurile celor de la Zenit, deși la vremea aceea formația rusă era una modestă.

Zenit este pe locul doi în Rusia, la mijlocul campionatului, dar nu are drept de joc în Europa, din cauza interdicțiilor impuse de UEFA, după ce Rusia a invadat Ucraina.

Grecii s-au calificat în sferturile Cupei

PAOK a început anul 2026 cu dreptul, dar cu mari emoții. Echipa lui Răzvan Lucescu s-a calificat în sferturile Cupei Greciei, după ce a eliminat-o pe Atromitos la loviturile de departajare.

Antrenorul român a avut o reacție surprinzătoare la finalul întâlnirii, care putea ruina șansele echipei sale la un trofeu. „Nu pot spune că a fost dificil, a fost un meci cu opt ocazii clare, ne-am distrat. Echipa a jucat bine și a creat, ne-a lipsit concentrarea și mintea limpede.

Meciul ar fi trebuit să se termine cu cel puțin 5-1. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, calificările nu ar fi… PAOK. Dacă nu ne-ar fi fost greu să ne calificăm. Sper că așa se va întâmpla și în restul sezonului”, a afirmat Răzvan Lucescu, conform metrosport.gr.

Răzvan Lucescu are azi meci în campionat

PAOK, care la începutul anului l-a recrutat pe atacantul suedez Alexander Jeremejeff, fost la Panathinaikos, joacă azi în campionat la Panetolikos, ocupanta locului nouă în clasament. Formația lui Răzvan Lucescu, care îl are secund pe Nae Constantin, a terminat anul 2025 pe locul trei.

După partida de azi, miercuri, PAOK joacă în deplasare, la Olympiakos, în sferturile Cupei Greciei. Un meci în care adversarii, campioana en-titre, nu pot conta pe golgheterul lui, marocanul El Kaabi, calificat cu naționala țării lui în semifinalele Cupei Africii.

