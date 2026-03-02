Patronul și-a dat afară antrenorul după ce a ratat play-off-ul! Decizie de ultimă oră în SuperLiga

ADVERTISEMENT

Veste neașteptată cu o singură etapă înainte de finalul sezonului regulat. FC Botoșani a ratat matematic calificarea în play-off-ul SuperLigii României, iar Valeriu Iftime a luat o decizie surprinzătoare. Antrenorul Leo Grozavu a fost demis, iar locul său va fi luat, cel mai probabil, de Marius Croitoru.

Leo Grozavu, out de la FC Botoșani după ce moldovenii au ratat calificarea în play-off

Conform , aventura lui Leo Grozavu la echipa din Moldova s-a încheiat. Antrenorul, deși a fost lăudat pe parcursul sezonului pentru rezultatele peste așteptări, nu a reușit să își țină elevii concentrați până la finalul sezonului regulat. FC Botoșani a ratat matematic play-off-ul.

ADVERTISEMENT

Etape la rând, FC Botoșani s-a aflat pe primul loc în clasamentul SuperLigii României. Totuși, din luna ianuarie, lucrurile nu au mai funcționat pentru moldoveni. Echipa patronată de Valeriu Iftime a înregistrat o serie de insuccese consecutive și a coborât în afara locurilor de play-off.

Marius Croitoru, prima variantă pentru Iftime după demiterea lui Leo Grozavu

a decis că este momentul să producă un șoc la echipă. Se pare că înțelegerea cu Leo Grozavu a fost reziliată. Mai mult, conform sursei menționate, antrenorul care va conduce echipa din Moldova cel puțin până la finalul acestui sezon de SuperLigă este Marius Croitoru.

ADVERTISEMENT

. De altfel, FC Botoșani a fost prima echipă pe care a pregătit-o în fotbalul profesionist și a fost extrem de apreciat pentru rezultatele sale. A calificat formația din nordul Moldovei în preliminariile cupelor europene. Ultima oară a antrenat la FC Bacău, în Liga a II-a.

ADVERTISEMENT

Ce declara Marius Croitoru despre relația cu Valeriu Iftime

Rămâne acum de văzut dacă Valeriu Iftime și Marius Croitoru vor ajunge la o înțelegere. De altfel, în urmă cu doar câteva luni, antrenorul recunoștea că nu a mai discutat cu patronul de la FC Botoșani de ani de zile, însă îi poartă respect pentru felul în care a colaborat cu el în perioada în care a stat pe banca moldovenilor.

„(n.r. Te-a enervat Valeriu Iftime vreodată, rău de tot?) Nu m-a enervat, nu pot să spun că m-a enervat. E un om căruia îi datorez totul. Pentru mine rămâne omul cel mai important. Nu, nu vorbim. Așa a fost să fie. Nu vreau să dezvolt. Pentru mine, nea Valeriu rămâne omul cel mai important din viața mea sportivă. Am suportat absolut tot. Respectul meu pentru el este nemărginit și nu se va schimba nimic. De doi ani nu vorbim.

ADVERTISEMENT

(n.r. Dar oamenii se mai sună de sărbători, de zile de naștere?) Nu. Toată viața mea o să am respect. Nu numai eu, ci toată familia, așa cum am și față de domnul Cornel Șfaițer. Dar nea Valeriu, pentru mine, a fost altceva. Mi-a fost ca un tată și nu se va schimba absolut nimic”, declara Marius Croitoru pentru ProSport.