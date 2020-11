Patru angajați ai Fundației ”Mihai Neșu”, diagnosticați cu Covid. Cum se simte fostul fotbalist

Fundația ”Mihai Neșu” a anunțat pe rețelele de socializare, vineri, că patru angajați au fost testați pozitiv cu coronavirus.

Potrivit anunțului postat pe pagina oficială de Facebook, cei diagnosticați cu Covid-19 au forme ușoare și nu prezintă simptome îngrijorătoare specifice virusului.

Fundatia Mihai Neșu este o organizație creată de Mihai Neșu pentru susținerea copiilor cu dizabilități neuromotorii, pentru a le oferi acestora ajutorul de care au nevoie prin intermediul terapiilor precum kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațioanală, hidroterapie, hipoterapie.

În cursul zilei de vineri, Fundația ”Mihai Neșu” a declarat, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, faptul că patru angajați s-au infectat cu coronavirus.

Din fericire, conform anunțului publicat pe Facebook, nimeni nu prezintă simptome, iar cei infectați se simt foarte bine. De asemenea, reprezentații fundației au menționat faptul că îndrăgitul fotbalist Mihai Neșu se simte bine și este în afara oricărui pericol, postând o fotografie cu acesta.

Noi am avut o saptamana mai altfel, 1 dintre colegi a fost diagnosticat vinerea trecuta cu COVID , am intrerupt toti terapiile si luni dimineata am fost toti la testare. Miercuri am aflat ca alti 3 colegi sunt pozitivi si restul negativi. Ii multumim lui Dumnezeu ca toti colegii pozitivi au forme usoare si ca pana acum niciun copil nu a prezentat simptome, unii copii chiar s-au testat si au iesit negativ.

Ieri am facut dezinsectia spatiului si inca stam acasa, asteptam indicatiile DSP pe mai departe.

Va dorim multa sanatate tuturor! Sa aveti grija de voi si de cei dragi !

PS: Mihai Nesu este bine”

Buna seara dragilor,

Noi am avut o saptamana mai altfel, 1 dintre colegi a fost diagnosticat vinerea trecuta cu COVID ,… Posted by Mihai Nesu Foundation on Friday, 6 November 2020

Fundația “Mihai Neșu” sprijină copiii cu dizabilități și boli cronice din România, prin implicarea în proiecte și acțiuni caritabile, în vederea îmbunătățirii stării lor de sănătate. Mihai Neșu a înființat această fundație în urmă cu câțiva ani, ca urmare a accidentării suferite în anul 2011.

,,Accidentul pe care l-am avut mi-a adus niste oameni extraordinari in jurul meu, m-a apropiat foarte mult de sora mea. Apoi, am si niste oameni extraordinari, tineri, care au grija de mine si de fundatie. Chiar daca accidentul este ceva neplacut, viata mea de acum este o bucurie extraordinara! Sunt un fel de intermediar in a face bine, cu toti cei de langa mine. Particip la lucrurile deosebite pe care oamenii de la fundatie le fac. Fac terapie cu copiii si ne bucuram impreuna de fiecare progres pe care il fac”, spunea atunci Mihai Neșu.