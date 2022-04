Patru ani de la moartea lui Avicii. Ce s-a aflat despre decesul DJ-ului care a făcut senzaţie la Untold

La doar 28 de ani, Tim Bergling, artistul cunoscut sub numele de DJ Avicii, murea în Oman, pe când era într-o vacanță cu amicii săi. Decesul artistului care, de ani deja, nu ascundea că are probleme serioase de sănătate, a luat prin surprindere întreaga lume a muzicii.

Cine a fost DJ-ul suedez Avicii

Născut la Stockholm, în Suedia, în 1989, DJ Avicii, pe numele real Tim Bergling, a făcut senzație în lumea muzicii electronice mondiale. Nominalizat de două ori la Premiile Grammy, el s-a clasat, ani la rândul, în primii DJ ai lumii.

DJ Avicii lansa, în 2010, primul său hit – Don`t Hold Back -, iar la câteva luni semna un contract cu una dintre cele mai mari case de discuri din Europa. Celebritatea lui a venit însă după colaborarea – pentru melodia Sunshine – cu David Guetta, piesă pentru care a primit prima nominalizare la Premiile Grammy.

În 2011, atunci când lansa piesa Levels, Avicii reușea să devină și unul dintre cei mai apreciați DJ ai lumii, iar popularitatea artistului era uriașă. El a mai lansat o serie de hit-uri, precum Hey Brother și Wake Me Up, iar cântăreți precum Lenny Kravitz, Robbie Williams, Madonna sau Rita Ora sau trupa Coldplay îi cereau să colaboreze pentru diverse melodii. DJ Avicii a câștigat mai multe premii în cadrul American Music Awards, Billboard Music Awards și MTV Europe Music Awards.

Deși succesul său a fost unul uriaș, DJ , din motive de sănătate, dar, în anul următor, a mai lansat totuși șase melodii.

Cum a murit Avicii şi ce se ştie despre moartea acestuia

Bântuit de probleme serioase de sănătate – suferise de o pancreatită din cauza consumului excesiv de alcool, i se extirpaseră vezica biliară și apendicele – , alături de câțiva amicii de-ai săi.

Din păcate, vacanța petrecută în principatul arab a fost și momentul în care DJ Avicii a decis să își pună capăt zilelor, problemele pe care le avea cu anxietatea și consumul excesiv de alcool fiind fatale artistului.

“Cu profund regret, anunțăm decesul lui Tim Bergling, cunoscut și ca Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman, vineri după-amiază, 20 aprilie”, a precizat impresarul Diana Baron, într-o declarație remisă presei la acea vreme.

Sinuciderea lui Avici a fost confirmată, într-un final, și de familia artistului. Conform TMZ, DJ-ul suedez a murit în urma unei pierderi masive de sânge, după ce şi-ar fi provocat singur tăieturi cu cioburile unei sticle de vin.

Mai mult, ziare din Suedia, țara de baștină a lui Avicii notau, la acea vreme, că un membru al familiei DJ-ului, îngrijorat după o discuție telefonică purtată cu artistul, ar fi zburat spre Oman, pe 20 aprilie 2018, dar a ajuns prea târziu pentru a-l mai salva.

Autorul Måns Mosesson, cel care a scris biografia lui Avicii – Tim – The Official Biography Of Avicii – susține că în jurnalul intim al artistului, DJ-ul a notat o frază care spunea totul despre intențiile sale, cu o zi înainte de a se sinucide. ”Eliberarea sufletului este ultima etapă, înainte de a o lua de la capăt”, ar fi fost ultima frază scrisă de DJ Avicii înainte de a-și pune capăt zilelor.

Momentul în care Avicii a făcut senzaţie la Untold

Chiar dacă s-a stins din viață acum patru ani, fanii festivalului clujean Untold nu îl vor uita pe DJ Avicii. Artistul suedez a fost pe scena festivalului din 2015, concertul său fiind ținut în fața a peste 60.000 de oameni.



Show-ul ținut în fața celor prezenți la Untold – printre care și primarul orașului, Emil Boc, fan declarat al artistului suedez – a durat o oră și jumătate și a avut toate ingredientele necesare pentru a impresiona. Spectacolul lui Avicii a fost subliniat de jocuri de lumini, fum şi focuri de artificii, iar DJ-ul a pus majoritatea pieselor sale, în fața unui public entuziast.

Cu toate acestea, la acea vreme, printre cei 60.000 de spectatori de la prima ediție a festivalului Untold au existat și dezamăgiți, mulți dintre aceștia reproșându-i atitudinea DJ-ului suedez care, de pe scenă, nu a scos niciun cuvânt de-a lungul celor 90 de minute de concert.