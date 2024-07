Patru ani de pregătire pentru două minute de concurs! Andrei Muntean: “Merită, am ajuns aici, la Jocurile Olimpice!”

Andrei Muntean a fost unul dintre primii sportivi români intraţi în concurs la Jocurile Olimpice. Gimnastul a concurat la paralele în superba arenă Paris Bercy, .

Patru ani de pregătire pentru două minute de concurs!

Deşi a concurat în prima subidiviziune, cu această notă nu va prinde finalele pe aparate. Iar pentru gimnastul român cei patru ani de muncă au însemnat două minute pe cea mai mare scenă la Jocurile Olimpice.

ADVERTISEMENT

La final, Andrei Muntean a vorbit cu reporterii FANATIK prezenţi la Paris şi a declarat că merită acest sacrificiu pentru a fi aici, la Jocurile Olimpice:

Care sunt impresiile după concursul de astăzi?

– Un concurs spectaculos. Pentru mine a fost destul de bun, mi-aş fi dorit să fie o notă mai mare. Am avut câteva greşeli care m-au costat, dar pot spune că am intrat cu zâmbetul pe buze, mi-am dorit să mă bucur de concurs, să am o atitudine pozitivă. Am încercat să fac acest lucru, dar la final mi-aş fi dorit să fie nota mai mare, să fi avut o execuţie mai bună.

ADVERTISEMENT

“M-am gândit ca şi cum ar fi ultima ediţie, să mă bucur de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice”

La dificultate ai avut de suferit?

– Nu mi-au scăzut din dificultate, mi-au scăzut la execuţie. Într-adevăr, puteam să obţin o execuţie mai mare, am avut mici ezitări, nu foarte mari. Au costat la finalul exerciţiului şi de asta a fost şi nota mai mică.

Cum ţi s-a părut atmosfera de la Paris Bercy?

– Am încercat să mă bucur de tot ce înseamnă Jocuri Olimpice şi mă voi bucura în continuare. Cu gândul ăsta am venit aici, mi-am dorit din suflet să mă bucur. Nu ştiu dacă este ultima ediţie la care particip sau nu, dar m-am gândit ca şi cum ar fi ultima, să mă bucur de tot ce înseamnă Jocurile Olimpice şi inclusiv ce s-a întâmplat azi în sală a fost extraordinar. Toţi băieţii au fost fantastici.

ADVERTISEMENT

“Merită, în primul rând, pentru că am ajuns aici, la Jocurile Olimpice”

Eşti mulţumit de exerciţiul pe care l-ai făcut?

– Nu ştiu dacă am fost vreodată mulţumit de exerciţiul pe care l-am făcut. Mereu mi-am dorit să ating perfecţiunea, să fac exerciţiul perfect. Însă, astăzi, după toate problemele cu umerii pe care le-am avut în ultima perioadă aş putea spune că a fost un exerciţiu de care sunt mândru. Mă bucur că am reprezentat România şi sper ca tot cei care m-au susţinut de acasă să fie mândri de mine.

Ai muncit patru ani pentru acest moment. Merită?

– Merită, în primul rând, pentru că am ajuns aici, la Jocurile Olimpice. Ştiu că tot ce a ţinut de mine am făcut în antrenament, inclusiv în sala de concurs.

ADVERTISEMENT

După patru ani de muncă, intri în prima zi a Jocurilor Olimpice, dimineaţa devreme, pentru cele două minute de exerciţiu în faţa a 10.000 de spectatori…

– Am mai concurat în această arenă. Este incredibil ce atmosferă este. Tot ce mi-am dorit a fost să prind o finală, să mă bucur de aceste momente. Nu a fost cum mi-am dorit. A fost prima zi a Jocurilor Olimpice, am deschis acest drum şi le urez tuturor sportivilor să aibă prestaţia pe care şi-o doresc ei.

“Există o mică amărăciune în sufletul meu. Am venit cu obiectivul de a prinde o finală”

Ai spus că nu ştii dacă e ultima ta participare. Cum vezi viitorul gimnasticii masculine?

– Tot ce îmi doresc este ca pe viitor lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Nu este drumul pe care ni l-am dorit, dar sper ca pe viitor lucrurile să se îmbunătăţească şi să fie cât mai mulţi copii în sălile de sport. Sper să fie din ce în ce mai bine. Să ajungem unde a fost cândva. Mereu sunt optimist.

Ai o mică amărăciune că nu vei prinde finala la paralele?

– Există o mică amărăciune în sufletul meu. Am venit cu obiectivul de a prinde o finală şi de a-i bucura pe cei de acasă. Sunt împăcat cu gândul că am făcut tot ce am putut, m-am dăruit în totalitate şi vreau să plec cu gânduri bune şi cu inima împăcată că am făcut tot ce-a depins de mine.

“Nu am fost la ceremonie. Este mai dificil pentru noi cei care concurăm în prima zi a Jocurile Olimpice”

Ce iei cu tine de la această ediţie?

– Totul. Ce se întâmplă aici iau cu mine. Mi-am dorit să mă bucur de tot ce înseamnă Jocuri Olimpice. Cum am intrat în concurs cu zâmbetul pe buze, aşa vreau să şi plec de aici. Doar cu gânduri bune.

N-ai fost la ceremonie aseară, nu?

– Nu am fost la ceremonie. Este mai dificil pentru noi cei care concurăm în prima zi a Jocurile Olimpice. Trebuie să ne odihnim. Am venit aici să ne reprezentăm ţara şi chiar dacă n-am fost la deschidere, ne-am bucurat de concursul de aici.

Gimnastica românească a fost reprezentată la rang înalt. alături de Rafa Nadal, Serena Williams, Carl Lewis…

– Nu sunt cuvinte. Este o onoare să avem asemenea oameni alături de noi. Mă bucur că lumea o apreciază. A fost un moment extraordinar.

31 de ani are Andrei Muntean

14.366 este nota obţinută de gimnastul român