Patru cauze pentru care Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj. Restantele salariale au ajuns iarăși la 3 luni

Daniel Pancu a fost numit ca antrenor principal la CFR Cluj în luna noiembrie, când echipa se afla într-un moment dificil, retrogradarea directă fiind mai aproape decât pozițiile din fruntea ierarhiei. În lunile petrecute pe banca tehnică, Pancu a făcut minuni și a reușit nu doar să califice echipa în play-off, ci și să o ducă direct în preliminariile UEFA Conference League. În ciuda performanței deosebite, Pancone nu vrea să mai continue în Gruia.

Patru cauze pentru care Pancu pleacă de la CFR Cluj

Meciul CFR Cluj – FC Argeș, de vineri seară, a fost ultimul pe banca clujenilor pentru antrenorul Daniel Pancu. Deși contractul i s-a prelungit pe doi ani ca urmare a calificării în cupele europene, Pancone este hotărât să plece de la CFR și să dea curs ofertei pe care o are de la Rapid București. Decis la un moment să continue în Gruia, Pancu, a cărui clauză de reziliere este de 50.000 de euro, și-a schimbat optica ținând cont de patru elemente principale, pe care Fanatik, bazându-se pe surse din cadrul grupării ardelene și apropiați ai antrenorului, vi le prezintă.

1. E supărat că nu a putut să forțeze atacarea titlului de campioană!

Pancu a uimit mereu în acest an, spunând că se bate la titlul de campioană, chiar și atunci când distanța față de primul loc era mare. Tehnicianul a cerut pentru aceasta ca jucătorii să fie plătiți la zi și să aibă câte un bonus la fiecare meci din play-off. Conducerea CFR nu numai că nu a reușit să ofere vreo primă fotbaliștilor, așa cum lăsase de înțeles că se va întâmpla, dar nici nu i-a plătit la zi, ultimul salariu achitat fiind cel din februarie. Drept urmare, Pancone a lucrat mai mereu cu jucători nemulțumiți.

Problemele financiare îi dau emoții lui Daniel Pancu

2. Îngrijorat în privința viitorului echipei

Situația financiară instabilă a CFR Cluj îi dă frisoane lui Daniel Pancu. dacă salariile vor fi plătite la timp, iar lotul va fi întărit. Doleanțele antrenorului nu pot fi însă asigurate, în condițiile în care CFR are, în continuare, mari probleme financiare. Drept urmare, nu numai că există o mare incertitudine în privința calității achizițiilor, dar și mulți dintre actualii componenți ai lotului, în frunte cu piesele de bază Mihai Popa ori Sinyan, vor să plece din Gruia.

3. Tensiunea din club

Un alt motiv de îngrijorare pentru Pancu este situația existentă la vârful clubului, unde continuă să existe tabere. De o parte este Iuliu Mureșan, care l-a adus în club pe Cadu, de cealaltă Marian Copilu și Ioan Ivașcu. Deși oficial cele două tabere susțin că au o colaborare foarte bună, în subterane există o luptă aprinsă pentru control, luptă care destabilizează și mai mult un club care are numeroase probleme.

4. Lipsa condițiilor de pregătire

, antrenamentele derulându-se la o bază aflată la 30 de minute de mers cu autocarul de club. La un club la care banii ar fi la zi, iar atmosfera excelentă, ora petrecută zilnic în autocar ar mai fi fost trecută cu vederea. La CFR însă, iritarea multor jucători era sporită de drumurile făcute înainte și după ședințele de pregătire intense coordonate de antrenor.

