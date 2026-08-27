Sport

Patru cuvinte! Atât a avut nevoie Mourinho ca să-l descrie pe Mbappe. Francezul a marcat o triplă pe Bernabeu

Kylian Mbappe (27 de ani) a realizat un hattrick în victoria lui Real Madrid din La Liga. Cum l-a descris Jose Mourinho (63 de ani) la finalul meciului.
Traian Terzian
27.08.2026 | 09:35
Patru cuvinte Atat a avut nevoie Mourinho ca sal descrie pe Mbappe Francezul a marcat o tripla pe Bernabeu
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Jose Mourinho (63 de ani) l-a descris în patru cuvinte pe Kylian Mbappe (27 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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La revenirea lui Jose Mourinho pe Santiago Bernabeu, toată atenția s-a îndreptat către Kylian Mbappe. Starul francez a realizat o triplă, iar tehnicianul portughez a avut numai cuvinte de laudă pentru atacantul său.

Cum l-a descris Jose Mourinho pe Kylian Mbappe

Autor al unui hattrick în partida Real Madrid – Real Sociedad 4-1, din etapa a 2-a din La Liga, Kylian Mbappe a fost declarat omul meciului. Imediat după joc, ”The Special One” l-a descris în doar patru cuvinte pe fotbalistul francez: ”un jucător absolut incredibil”.

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”Nu îmi place să compar jucătorii, dar acest băiat (n.r. – Kylian Mbappe) este un jucător absolut incredibil. Sunt foarte fericit și pentru faptul că a scris istorie la Cupa Mondială. Există 25 de campioni mondiali, dar doar unul este etern în fotbal: jucătorul cu cele mai multe goluri la Cupa Mondială.

Văd multă foame de performanță la el. Vrea să scrie istorie la Real Madrid. Dar, în ciuda a ceea ce a făcut Kylian, îmi este greu să nu vorbesc despre echipă, pentru că a fost mereu un efort colectiv”, a declarat Mourinho.

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Mourinho, cinic după succesul ”galacticilor”

În ceea ce privește întâlnirea cu Real Sociedad, Jose Mourinho a recunoscut că formația sa a avut unele probleme în prima repriză. Însă, el a fost încântat de modul cum au reacționat jucătorii săi în partea secundă a jocului.

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”Prima repriză a fost dificilă pentru noi. Nu am avut presingul pe care ni l-am dorit, iar Real Sociedad a fost foarte bine organizată. A avut puține ocazii, însă a reușit să marcheze. În repriza a doua am schimbat câteva lucruri, apoi am marcat patru goluri, dar puteam înscrie cinci sau șase. În repriza a doua, pentru ei a fost imposibil”, a spus portughezul.

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Jose Mourinho, lider în La Liga

Pentru Jose Mourinho a fost prima apariție pe Santiago Bernabeu ca antrenor al lui Real Madrid după o pauză de 4.835 de zile. A fost o revenire triumfală, ”galacticii” reușind o victorie categorică în fața unui adversar dificil.

După disputarea a două etape din campionatul spaniolului, formația ”blanco” s-a instalat în fruntea clasamentului. Madrilenii au maxim de puncte, după ce în prima rundă s-au impus cu greu pe finalul duelului din deplasare cu Espanyol.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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