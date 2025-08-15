Patru echipe din Europa au pus ochii pe un fotbalist român din Serie A! Anunțul presei din Italia

, care a refuzat să mai joace pentru naționala României, ar putea schimba echipa în această perioadă de transferuri. Presa din Italia anunță că patru echipe sunt pe urmele stoperului de 21 de ani.

Andrei Coubiș, la mare căutare. Unde ar putea ajunge fotbalistul cu cetățenie română

, iar conducerea clubului ar putea accepta să îl cedeze la o altă formație sub formă de împrumut. Andrei Coubiș a intrat în vizorul a două echipe italiene și două din afara peninsulei.

Jurnalistul italian Nicolò Schira a anunțat, pe contul său oficial de social media, că Sampdoria, Avellino, CFR Cluj și KS Cracovia monitorizează situația apărătorului. Pe moment, AC Milan nu pare dispusă să renunțe la serviciile sale, însă.

„Tânărul fundaș central al lui AC Milan, Andrei Coubiș, este foarte căutat pe piața transferurilor. În Italia, Sampdoria și Avellino sunt interesate de serviciile sale, în timp ce, în străinătate, îl vor CFR Cluj și KS Cracovia.

Căpitanul echipei Milan Futuro a fost protagonistul unei turneu în Anglia. A avut o evoluție solidă împotriva lui Leeds, dar a întâmpinat dificultăți în fața campionilor mondiali de la Chelsea. Cu toate acestea, admiratorii nu lipsesc, iar conducerea rossonerilor analizează în prezent care ar fi cea mai bună soluție pentru viitorul său”, a scris Nicolò Schira pe Twitter.

Andrei Coubiș nu mai vrea să audă de România. Unde s-a produs ruptura

Andrei Coubiș a refuzat să mai joace pentru naționala României. El are și cetățenie italiană. În ultimii ani, tot mai mulți fotbaliști au decis să reprezinte alte țări. Fundașul a intrat într-un conflict cu stafful tehnic după Campionatul European de juniori din 2022.

„Andrei nu mai vrea să audă de România. E și un tip cu o personalitate impresionantă. Episodul care l-a dezamăgit cel mai tare și i-a declanșat o ură incredibilă s-a petrecut vara trecută, pe durata Europeanului U19 din Slovacia. Au stat în același hotel cu italienii și, într-o seară, după ce au mâncat, a urcat în cameră la colegii lui de la Milan să mai stea la taclale înainte de somn. Erau doi băieți, au crescut de mici împreună, se cunosc foarte bine, au stat vreo oră la povești și asta a fost tot.

L-a văzut însă cineva din staff și au ajuns să-i reproșeze că s-a dus să discute ca să piardă meciul direct. S-a simțit foarte prost când a văzut că, după episodul cu amicii de la Milan, n-a fost anunțat în echipă pentru meciul cu Italia. Era convins că va fi titular. Dar nu l-au băgat să joace decât către final”, spunea tatăl lui Andrei Coubiș, în 2023, pentru ProSport.