Patru echipe la egalitate de puncte, în topul Ligii Florilor! Vicecampioana Rapid are probleme mari

Actualul sezon din Liga Florilor are un început turbulent. , iar nu mai puţin de patru echipe sunt în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte.

Astfel, CSM Bucureşti rămâne cu 21 de puncte, dar a fost ajunsă în frunte de Gloria Bistriţa şi surprizele Minaur Baia Mare şi Corona Braşov. Patru formaţii cu acelaşi număr de puncte, toate suferind o singură înfrângere.

i. Vicecampioana are un început greu de sezon atât pe plan intern, cât şi în EHF Champions League. Sunt patru înfrângeri la rând pentru echipa lui David Ginesta, care are un program greu până la finalul lunii.

În ultima etapă, Rapid a pierdut pe propriul teren cu Minaur Baia Mare, scor 23-24. David Ginesta a dezvăluit că echipa sa a gestionat rău atacurile şi de multe ori nu au găsit soluţii:

“Nu a fost un joc bun, nu am gestionat bine atacurile. Am început repriza a doua cu multe ratări, Dumanska a stat bine în poartă și nu am găsit soluții la apărea 6-0 folosită de Baia Mare. În apărare nu cred că a fost rău, la nivelul porții am fi avut nevoie de mai mult ajutor.

Trebuie să ne revenim, miercuri mergem la Vâlcea și avem de dus o luptă grea acolo, trebuie să câștigăm cele 3 puncte. Nu se poate să pierzi acasă, dacă vrem să fim sus. Vom continua să muncim mai mult și mai bine”, a spus antrenorul giuleştenilor.

Prestaţii sub aşteptări şi în Europa

În acest weekend revine Liga Campionilor. Rapid joacă în deplasare cu Gyor, iar până atunci, la mijlocul săptămânii are un nou derby, cu SCM Râmnicu Vâlcea. Aceste meciuri importante prind Rapidul într-o situaţie foarte dificilă.

De cealaltă parte, CSM Bucureşti joacă pe teren propriu cu HC Zalău, înainte să primească vizita lui Ferencvaros, în Champions League. Meciuri importante pentru echipa lui Helle Thomsen, care vine după două înfrângeri succesive.

Din păcate, sezonul european al celor trei echipe de Champions League este sub aşteptări. CSM Bucureşti este pe locul patru în grupă, în timp ce Gloria Bistriţa şi Rapid sunt în acest moment în afara locurilor calificante din grupă, ambele pe locul 7.

