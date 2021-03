Patru eroi pentru 5-1 cu Germania. Povestea golurilor marcate de România, în 2004, pe Giulești

România – Germania 5-1 rămâne și acum unul dintre meciurile de referință ale echipei noastre naționale din secolul XXI. Deși a fost doar o confruntare amicală, pe 28 aprilie 2004, „tricolorii” dovedeau că au talent cu carul și că pot surclasa chiar și o vicecampioană mondială.

Pe hârtie, nemții nu arătau că au vreun gând să se menajeze și aliniau o echipă plină de vedete, precum Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bernd Schneider sau Kevin Kuranyi. Greutatea acestor nume a pălit însă în fața nu la fel de cunoscuților Mihăiță Pleșan, Răzvan Raț, Ionel Dănciulescu și Gabriel Caramarin.

FANATIK vă prezintă povestea golurilor marcate de cei patru eroi care au pus umărul la acest rezultat neverosimil și au produs una dintre surprizele uriașe ale acelor vremuri.

Cei 4 Fantastici din victoria de poveste a României, cu Germania, scor 5-1

În urmă cu 17 ani fără o lună, nimic nu anunța ceea ce avea să se întâmple pe stadionul „Valentin Stănescu”. Antrenată de Anghel Iordănescu, naționala României n-a putut beneficia de aportul complet al celor doi lideri ai generației respective. Adrian Mutu nu a fost convocat din cauza unor probleme medicale, în timp ce căpitanul Cristi Chivu a ieșit accidentat în prima repriză.

În mod firesc, ștafeta a fost preluată de Bogdan Lobonț și Mirel Rădoi, al doilea urmând a sta pe banca naționalei în calitate de selecționer, duminică, 28 martie, la partida cu reprezentativa a „Mannschaft-ului”. Mai mult decât atăt, din primul „11” a făcut parte și actualul antrenor secund al „tricolorilor”, Nicolae Dică.

Seara în care Mihăiță Pleșan a fost „Maradona din Carpați”

Pe Giulești, balul a fost deschis de către Mihăiță Pleșan. Fotbalist al Universității Craiova la momentul respectiv, playmakerul a marcat singurul său gol pentru echipa națională, un gol pe care nimeni nu îl va uita însă niciodată. În minutul 21, „decarul” României a pornit de la mijlocul terenului într-o cursă solitară, a driblat întreaga apărare a „panzerelor” și, din interiorul suprafeței de pedeapsă, a trimis mingea în vinclul porții lui Kahn.

„Am luat decizia într-o fracțiune de secundă. Așa sunt toate fazele, n-ai timp de gândire, trebuie să te hotărăști să faci ceva. Atunci, eu am avut opțiunea asta. Am văzut culoarul, am văzut doi oameni, eram în viteză, adversarii erau cu fața și era clar că dacă reușesc să trec de ei, cu greu mă mai prindeau. Nu mi-am dat seama imediat după gol ce fază am reușit, eram în febra meciului. Eram concentrat să mergem în continuare să câștigăm”, a declarat Mihăiță Pleșan pentru FANATIK.

Golul cu Germania e singurul înscris de Mihăiță Pleșan sub tricolor.

Ra(ț)r, dar bun

Două minute mai târziu, naționala lui Rudi Voller era deja groggy. Aflat în primul său sezon la Șahtior Donețk, acolo unde se afla sub comanda neamțului Bernd Schuster, Răzvan Raț a plecat ca din tun pe flancul stâng și a executat cu măiestrie o „scăriță” peste uriașa legendă a lui Bayern Munchen.

„Eu înscriam destul de rar fiind fundaş lateral, bucuria a fost mult mai mare decât a unui atacant care înscrie frecvent. A fost şi mai mare mândria pentru mine din moment ce înscriam împotriva unui mare portar. În al doilea rând înscriam împotriva vicecampioanei mondiale şi în al treilea rând marcam pentru echipa naţională. Sunt destule motive să te simţi special. E greu de descris în cuvinte de fiecare dată când marchezi, chiar şi pentru un atacant, ce simţi în acel moment, bucuria interioară şi intensitatea cu care trăieşti lucrurile astea”, a declarat Răzvan Raț pentru FANATIK.

„Dubla” carierei pentru Danciu-Gol

Cu două minute înainte de pauză, tabela de marcaj de pe bătrânul Giulești arăta deja 4-0 în favoarea elevilor lui „Tata Puiu”. Ionel Dănciulescu a marcat o „dublă” pe filiera Dinamo. Prima reușita, din minutul 36, a venit din centrarea colegului său, Florentin Petre, iar a doua, din assist-ul lui Flavius Stoican, plecat la Șahtior Donețk, tot din Ștefan cel Mare.

„Pentru mine o satisfacţie enormă a fost după meciul cu Germania, în autocar, nea Puiu Iordănescu a venit şi mi-a zis personal: ‘Felicitări şi îmi pare rău şi sunt convins că meritai mai mult referitor la echipa naţională’. Pentru mine a fost o satisfacţie enormă, să vină din partea dânsului o asemenea remarcă. Mi-a rămas întipărită în memorie”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru FANATIK.

2 goluri în 8 selecții are Ionel Dănciulescu la prima reprezentativă, ambele cu Germania

Gabriel Caramarin, debut de vis în echipa națională

Recitalul „tricolorilor” a fost încheiat de un fotbalist fără pedigree la echipa națională. Mijlocaș la FC Național, Gabriel Caramarin a înscris singurul său gol la prima reprezentativă, în minutul 84, din pasa celui care a intrat odată cu el pe teren, Adrian Neaga.

„E greu de descris în cuvinte ce simți în acel moment. E o bucurie interioară mare, o satisfacție… o răbufnire. Sunt ani de muncă în spate. Te bucuri de moment, de realizare. Pentru mine, la momentul respectiv, era o plăcere sa ajung la echipa națională. Era greu să ajungi acolo, iar atunci când erai convocat, reprezenta o realizare uriașă”, a declarat Gabriel Caramarin pentru Eurosport.

4 selecții și 1 gol are Gabriel Caramarin pentru naționala de seniori a României

Golul de onoare al nemților a fost reușit de Philipp Lahm , în minutul 84

Echipele de start din România – Germania 5-1, 28 aprilie 2004: