Patru fotbaliști de „milioane” din Liga 1, făcuți praf de Basarab Panduru: „Nu produce nimic” / „Îşi pregăteşte şortul, tricoul, are alte preocupări”

Patru dintre fotbaliștii tineri din Casa Pariurilor Liga 1 au intrat în gura lui Basarab Panduru (51 de ani). Doi dintre „inculpați” joacă la FC Argeș, iar ceilalți la CFR Cluj.

Basarab Panduru a pus „tunurile” pe patru tineri fotbaliști din Liga 1: „Aveți grijă că nu e bine, nu arătaţi bine fizic”

Cristian Dumitru (20 de ani, atacant împrumutat de FCSB la FC Argeș), Alexandru Ișfan (22 de ani, mijlocaș dreapta dreapta la FC Argeș), Claudiu Petrila (21 de ani, mijlocaș dreapta la CFR Cluj) și Valentin Costache (23, mijlocaș stânga la CFR Cluj) sunt fotbaliștii „urecheați” de către .

ADVERTISEMENT

„Eu le-am atras atenţia de un an, de doi ani le zic câtorva jucători: ‘Aveti grijă că nu e bine, nu arătaţi bine fizic!’. Dacă înţeleg bine, dacă nu… nu.

Eu nu îl văd pe Cristi Dumitru bine fizic. E păcat de un jucător care are calitate, dar nu produce absolut nimic. Cum e păcat şi de Işfan, despre care am spus că are talent, dar la inceput de meci el îşi pregăteşte şortul, tricoul, are alte preocupări, nu fotbalul. I-am spus; ‘Bă, ai grijă! Poţi ajunge mare fotbalist’, dar dacă nu înţelege şi are alte preocupări…

ADVERTISEMENT

Aşa cum am zis acum ceva timp şi de Costache. ‘Bă, ai grijă! Poţi ajunge mare fotbalist, nu e bine ce faci’. Uite, a ajuns să stea în tribună! Acum zic de Petrila. ‘Băi, vezi că nici la tine ceva nu e în regulă, dacă Petrescu a început să joace cu Birligea extremă stânga doar pentru că se antrenează mai bine ca tine!’.



Dar eu trag un semnal de alarmă, pentru că sunt jucători tineri pe care vreau să îi ajut! Că nu aşa se face treabă, nu aşa se ajunge fotbalist mare”, a declarat Panduru la .

ADVERTISEMENT

Claudiu Petrila, avertizat și de Adrian Mutu

Cotat de transfermarkt.com la 1,4 milioane de euro, Claudiu Petrila este probabil cel mai în vogă din cei patru fotbaliști criticați de Basarab Panduru. Cu toate acestea, internaționalul lui CFR Cluj nu reușește să se impună printre titularii lui Dan Petrescu.

Adrian Mutu, care l-a avut pe mijlocaș sub comanda sa la naționala de tineret, a dezvăluit că apreciază calitățile lui Petrila, dar nu e convins că poate face față .

ADVERTISEMENT

„Eu cred că a avut un început de sezon excelent la CFR. Când l-am luat la lot, era mai mic de vârstă, el și Cîmpanu. De aia nu juca, dar are calități bune une. Acum, nu știu dacă poate să ducă presiunea pe care o creează Petrescu”, a declarat Adrian Mutu, la .