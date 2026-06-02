Patru jucători au debutat la naționala României în primul meci de la revenirea lui Gică Hagi. David Matei, puștiul minune al Craiovei, printre cei folosiți în amicalul cu Georgia

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Cunoscut ca un antrenor căruia îi place să mizeze pe jucători tineri, Gică Hagi nu s-a dezmințit nici la amicalul pe care naționala României la jucat împotriva Georgiei. Nu mai puțin de patru fotbaliști au debutat în startul mandatului noului selecționer.

Gică Hagi a debutat patru jucători la naționala României

Gică Hagi a avut parte de o revenire încurajatoare, . Gazdele au deschis scorul în startul reprizei secunde după o , dar Louis Munteanu a restabilit imediat egalitatea.

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Selecționerul a hotărât să lase acasă pentru acest joc mai mulți fotbaliști care au venit cu întârziere la lot. În aceste condiții, patru jucători au evoluat pentru prima dată în tricoul primei reprezentative.

Este vorba de fundașul stânga al Rapidului, Andrei Borza, care a evoluat în prima repriza, fundașul Matei Ilie de la CFR Cluj și portarul Otto Hindrich de la Legia Varșovia, trimiși pe teren în minutul 63.

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Ultimul debut a fost cel al lui David Matei, puștiul care a impresionat în acest sezon la Universitatea Craiova. Noul campion a României a intrat pe teren în minutul 71, în locul colegului său de la club Vladimir Screciu.

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Hagi, emoționat la intonarea imnului

Reporterii FANATIK prezenți la Tbilisi au stat cu ochii pe Gică Hagi la redebutul pe banca echipei naționale a României. , dar odată cu începerea meciului a stat tot timpul cu gura pe jucătorii săi și le-a transmis indicații.

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Ultrașii români care au făcut deplasarea la amicalul cu Georgia au avut un pentru Hagi. Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul ”armânlu nu cheari”, care se traduce ”armânul nu piere”.