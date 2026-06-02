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Patru jucători au debutat la naționala României în primul meci de la revenirea lui Gică Hagi. David Matei, puștiul minune al Craiovei, printre cei folosiți în amicalul cu Georgia

Gică Hagi (61 de ani) a revenit la conducerea naționalei României și a avut primul joc în deplasare cu Georgia. Ce jucători a debutat selecționerul în amicalul de la Tbilisi.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 22:19
Patru jucatori au debutat la nationala Romaniei in primul meci de la revenirea lui Gica Hagi David Matei pustiul minune al Craiovei printre cei folositi in amicalul cu Georgia
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Patru jucători a debutat Gică Hagi (61 de ani) la naționala României în amicalul cu Georgia. Sursă foto: Fanatik
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Cunoscut ca un antrenor căruia îi place să mizeze pe jucători tineri, Gică Hagi nu s-a dezmințit nici la amicalul pe care naționala României la jucat împotriva Georgiei. Nu mai puțin de patru fotbaliști au debutat în startul mandatului noului selecționer.

Gică Hagi a debutat patru jucători la naționala României

Gică Hagi a avut parte de o revenire încurajatoare, amicalul cu Georgia de la Tbilisi încheindu-se la egalitate, scor 1-1. Gazdele au deschis scorul în startul reprizei secunde după o gafă comisă de Marian Aioani, dar Louis Munteanu a restabilit imediat egalitatea.

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Selecționerul a hotărât să lase acasă pentru acest joc mai mulți fotbaliști care au venit cu întârziere la lot. În aceste condiții, patru jucători au evoluat pentru prima dată în tricoul primei reprezentative.

Este vorba de fundașul stânga al Rapidului, Andrei Borza, care a evoluat în prima repriza, fundașul Matei Ilie de la CFR Cluj și portarul Otto Hindrich de la Legia Varșovia, trimiși pe teren în minutul 63.

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Ultimul debut a fost cel al lui David Matei, puștiul care a impresionat în acest sezon la Universitatea Craiova. Noul campion a României a intrat pe teren în minutul 71, în locul colegului său de la club Vladimir Screciu.

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Hagi, emoționat la intonarea imnului

Reporterii FANATIK prezenți la Tbilisi au stat cu ochii pe Gică Hagi la redebutul pe banca echipei naționale a României. Noul selecționer a fost vizibil emoționat la intonarea imnului, dar odată cu începerea meciului a stat tot timpul cu gura pe jucătorii săi și le-a transmis indicații.

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Ultrașii români care au făcut deplasarea la amicalul cu Georgia au avut un mesaj special în aromână pentru Hagi. Aceștia au afișat un banner pe care era inscripționat textul ”armânlu nu cheari”, care se traduce ”armânul nu piere”.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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