Patru jurnaliști de la Reuters, AP și Al Jazeera, uciși într-un atac israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza

Cel puțin 15 persoane, inclusiv patru jurnaliști care lucrează pentru publicații de renume din presa internațională, ar fi fost ucise în cursul zilei de luni, 25 august, într-un atac israelian asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza.

Armata din Israel (IDF) continuă să bombardeze zone largi din Fâșia Gaza. La începutul săptămânii, Nasser din Khan Younis, în sudul enclavei palestiniene, au declarat oficiali din domeniul sănătății palestinieni, notează . Mai multe persoane și-au pierdut viața în urma acestui atac.

Printre victime ar fi și patru jurnaliști care lucrau pentru presa internațională. Și-au pierdut viața un cameraman al Reuters și un jurnalist Associated Press. Se pare că un alt jurnalist lucra pentru Al Jazeera. A fost dezvăluită și identitatea angajaților din presă decedați: Hussam al-Masri, Mohammed Salameh, Muath Abu Taha și Mariam Dagga.

Atacul sângeros al IDF a avut loc în două etape. Centrul medical din Gaza a fost lovit de cel puțin două ori. Cameramanul Hussam al-Masri, colaborator Reuters, a murit în primul atac, potrivit oficialilor. De asemenea, fotograful Hatem Khaled, tot colaborator Reuters, a fost rănit într-un al doilea atac asupra spitalului, au mai spus aceștia.

Ulterior, Associated Press (AP) a declarat că Mariam Dagga, o jurnalistă independentă care lucra pentru agenția de presă, a fost, de asemenea, ucisă. Cei de la AP s-au declarat ”șocați și întristați” de moartea jurnalistei în vârstă de doar 33 de ani. Ceilalți jurnaliști uciși ar fi fost Mohammed Salameh, care lucra pentru Al Jazeera, și fotograful Muath Abu Taha.

‼️ is broadcasting Israel’s massacres live At Nasser Hospital, Israel killed 14+ Palestinians, including medics, & civil defense crews.

They went to rescue — Israel killed them for it. Mariam Abu Daqa, Hossam Al-Masri, Moath Abu Taha, Mohammad Salameh. — Palestine International Broadcast (@PBI_PS)

Reacția Israelului după acest atac asupra spitalului din Gaza

Atacul sângeros de luni are loc la două săptămâni după ce șase jurnaliști, inclusiv patru de la Al Jazeera, au fost uciși într-un atac israelian țintit în apropierea Spitalului al-Shifa din orașul Gaza. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a condamnat atacul, numindu-l o încălcare gravă a dreptului internațional. Atunci, forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au declarat că l-au vizat pe Anas al-Sharif, un important reporter Al Jazeera, susținând că acesta ”a servit ca șef al unei celule teroriste în Hamas”.

Într-o primă reacție după atacul de luni, Armata Israeliană a declarat că a efectuat un atac asupra spitalului și că a fost ordonată o anchetă. Oficialii din Tel Aviv au adăugat că operațiunile IDF ”nu vizează jurnaliștii”. În dese rânduri, . Peste 200 au fost raportate din octombrie 2023 până în prezent.